自由廣場》托育一條龍

◎ 林佳龍、呂建德

少子化成為近年來台灣社會所面臨的沉重問題，不僅關乎未來的勞動力，也涉及各項社會福利體系存續，如老人年金的繳納人口，以及扶養比等也衝擊了老人照顧的問題。衛福部部長陳時中特別設立少子化辦公室，意欲整合資源來發放育兒津貼與處理托育問題；成為少子化辦公室召集人的前衛福部部長林奏延也指出，應該由政府補足價差，讓私人托育的取得價格可以與公托一樣。然而，此處涉及的問題除了托育津貼等補助之外，如何管制市場價格不隨補助水漲船高是另一關鍵。台中實施托育一條龍的經驗，實可做為台灣托育政策之借鏡。

公共托育在台灣談論了相當多年，但經常面臨的問題是，全面實施公托需要龐大的經費、大量的場地與托育人員，即使新北市政府極力推動公托，所能照顧到的孩童仍然只有四％左右，家長仍需抽籤等待緩不濟急。或許，我們應該從另一個角度來看，所謂公共化，應該從政府、市場與家庭三方面著手。政府透過預算補助，表面上似乎可降低家庭托育的費用，但如果市場價格沒有相應配套措施，仍會變成只補業者不補家庭的窘況，使得家長送托小孩的意願並不會因此提高，讓原本的照顧者仍因照顧責任被束縛，年輕人依然不敢生、不敢養。

台中托育一條龍則從社會投資的理念出發，將社會福利視為一種投資，不僅僅是補助托育的費用，亦希望預算的投入能夠產生多重效果，形成正向的循環。而公共化的意義也必須進一步去管制市場價格不合理的調漲，使托育的價格讓家長可以接受，如台中市的托嬰中心與居家托育有價格凍漲機制與分區公告，幼兒園若要調漲價格也必須送教育局核備。如此一來，公托已經跳脫出原本的概念，讓私人托育也能成為公共托育的一環，迅速地擴大平價托育的涵蓋率，台中目前的平價托育涵蓋率已高於台北、新北、桃園、台南與高雄，成為六都之冠。當家長願意送托孩童，原本照顧的家長（大多是婦女）便得以外出工作，改善家戶內的經濟狀況，照顧產業也可進一步擴大，進而增加就業機會。托育一條龍自一○四年七月實施以來，平價托育補助的幼童數增長了二十八．六％，幼兒園入園人數亦增加了四十一．四％，保母、托育人員與教保員人數各成長了二十一．三％、二十五％與四十一．四％，協力托嬰中心家數也增加了十一．七％，這些都反映了以社會投資為理念的托育政策產生了多重效果。

五歲幼兒免學費教育計畫已在全台實施多年，亦即五至六歲幼童進入幼兒園的學費是由政府補助，或許，中央可以此為基礎，進一步向下延伸，並嚴格實施價格管制。而目前全國向下一個年齡層大約需要八十億的經費，但我們應該了解，每增加八十億，不只是一項支出，更是一筆投資，我們不僅要讓年輕人願生、願養，更要讓年輕人有更多的支持與機會在社會上闖蕩。

（作者分別為台中市長及台中市政府社會局局長）