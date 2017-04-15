自由廣場》蘭嶼需要另一個轉型正義

◎ 牛明

德安航空一架由台東飛往蘭嶼的班機，十三日下午在蘭嶼機場滑出跑道，撞上護欄。此架飛機是落地後，方衝撞護欄，其肇因疑似為強烈瞬間側風。強風為蘭嶼之常態，以清明節假期為例，平均風力高達八級，瞬間陣風高達十四級，此等強風對任何航空器均構成高度威脅。民航局與業者理應充分認知此環境特性，並慎選航空器。

此次事故之機型，為二○一六年十月十九日才舉行新機開航典禮之新飛機。在德安換用機型時，鄉民就曾抗議，認為此機型機頭圓、機翼厚，無法抵抗蘭嶼強大的側風與亂流。去年十月二十一日飛航馬公的首航典禮，即因側風太大，首航班機無法起飛，使首航成為首取消。台東—蘭嶼航班取消，更是家常便飯。交通部民用航空局籌設經營離島偏遠航線申請須知所限定之單一業者經營、營運虧損補貼，則使業者無心於改善航線品質。

蘭嶼的特色，國人耳熟能詳，諸如達悟族、頭髮舞、拼板舟、飛魚季、蘭嶼角鴞、綠蠵龜，但蘭嶼的文化與生態內涵遠遠高於這些表象。如達悟族婦女交換水、旱芋的栽種環境，創造生長環境逆勢，改變芋頭生長速度及口感與黏度。蘭嶼的赤背松柏根蛇會在綠蠵龜蛋巢邊挖洞宣示領域、用「開罐式」法吃蛋，同時發現母蛇打敗公蛇以佔有龜蛋，迥異於一般生物由雄性佔有優勢的生存模式。蘭嶼綠蠵龜引起蘭嶼的「長尾南蜥」親代照顧的行為演化，是台灣首度發現海中生物會影響陸地生物行為演化。蘭嶼的人文與環境之豐富，超乎大眾想像，為我國深度、生態、原住民文化等主題觀光之熱點，不只是南向、還是朝向大洋洲、朝向世界的觀光發展景點。

然而，航空運輸是達悟族人與觀光客的夢魘。首先是機位一票難求，其次則是班次時常取消。機位一票難求之解決方案在於增加班次，或是提高機位使用率。德安航空做為蘭嶼航線的獨佔業者，僅遵照民用航空局規定，提供最低航班數。屢屢訂位客滿之航班，卻僅有八十二．七％的載客率，顯示業者並未積極處理票務事宜。班次時常取消一則是天候環境因素所限，部分則可歸責於業者機型之選擇。如此次發生事故之DHC6-400型機其適航之標準為六級風，購此機型飛航風力時常高於八級之蘭嶼，顯見決策品質有待商榷，特別是業者採用不適宜機型之損失，均可申請民航局公務預算之營運虧損補貼，更降低其審慎積極經營航線之動機。

蔡英文總統邀請達悟族耆老入府代表原住民接受政府對原住民之道歉，也已兩度赴蘭嶼和達悟族對談，意欲將蘭嶼變成原住民轉型正義的範例；此外，也成立行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組，調查蘭嶼的當代惡靈。也請蔡英文總統應完成蘭嶼空中交通的轉型正義，提高達悟族人與旅遊往來航班的便利性及安全性。應請交通部要求德安航空換購適用於蘭嶼等離島航線之航班，以降低突發天候之威脅。同時變更營運虧損補貼辦法，一則降低可補貼之項目與額度，同時將載客率列為補助之基準，改善業者經營蘭嶼航線之用心與效率。

（作者為研究人員）