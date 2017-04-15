自由談》誰說打拚就能成功？

徐重仁失言風波，引發網路議論，尤其批評年輕人「很會花錢」、「不要計較薪水比別人低」，網友一片罵聲，只好在全聯臉書上貼文道歉，承認「我真的失言了」。

論斷此事的是非，還真的很難。這不是誰對誰錯的問題，而是不同世代政經環境與價值觀的差異。上世紀六○到八○年代，台灣經濟起飛，肯打拚的人，有很多白手起家的機會，台灣第一代創業主都在那個年代打造了事業王國；而想投機致富的人，也有台股之類的平台，且股票狂飆到一萬二千點，號子就像提款機，只要敢進場，幾乎都能享受漲停板的樂趣。

那一代的人，國民所得還不到一萬美元，卻活得像是全世界最有錢的人。滿漢全席、魚翅燕窩，對於每天賺一個漲停板的股友來說，就像漱口一樣，如果年輕人很難想像那樣的年代，不妨到中國去看看，就可以體會台灣錢淹腳目是怎麼一回事。

日本經濟已經失落二十年，台灣也正在步上日本的後塵，只是日本發展到幾乎世界第一，才停下腳步，而台灣國民所得才兩萬美元，就無力衝刺了，且慢性病開始發作，典型的未老先衰。所以不管日本或台灣的年輕人，都很難想像昔日的風華，於是自悲自嘆，好似一生下來就是歹命兒。

徐重仁說的是事實，卻沒有考量大環境截然不同，年輕人的低薪不是他們不肯努力；在網路、雲端、自動化、人工智慧與機器人快速發展的時代，打拚不是成功的保證，重要的是必須擁有創意與專業能力。缺乏這些特質，說不定要領22K都很難，因為自動化與機器人正在取代一些低階的工作。更何況愈來愈好的社會福利、醫療與年金的負擔，壓得年輕人喘不過氣來，這時再來批評年輕人不努力、愛花錢，當然是討罵了。（蘇多）