自由廣場》大學容不下藝廊？

◎ 何承恩

近年來，文化創意產業成了文化政策領域中的新寵兒。不過，與其說重視的是文化，不如說重視的是產業；在創造利潤的大旗下，能賺多少錢，成了最主要目的，文化本身，反而被打入冷宮。

從台灣的文化政策發展過程來看，文化政策愈來愈受到重視，不過，文化政策卻也淪為利益下折衝的附屬品，並擁有必須創造經濟利益的重責大任。充斥著「拚經濟」的資本意志，雖然是不得不承認的生存壓力，但朝積極文化立國的方向，乃是國家確定之走向。

近日，國立台北教育大學師生們發起守護「國北教大南海藝廊」連署運動，南海藝廊做為藝術空間已十三年，對於當代藝術、社區營造、文化耕耘等跨領域，都有卓越的貢獻，諸如種種，早已是台北寶貴的無形資產。

如今，校內的行政單位，缺乏評估報告的根據，卻粗暴地以一紙命令即欲強制回收，絲毫不在乎藝廊發展的歷史脈絡，將無數學生、藝術家的心血棄如敝屣。當老師、學生被迫發起保存連署，這代表著校方對於文化資產的保存，不僅不了解、不重視，其心態之可議，稱之為災難亦不為過。

一個空間的型塑，有價值的空間，在於背後的集體記憶。南海藝廊的保存連署發起不過短短數日，已有一千多人加入連署。國北教應重新檢討此案的程序正義，並召開校內的公共會議，進行討論；唯有在校內凝聚共識後，再進行南海藝廊空間的處置，這樣才是校園自治的精神所在。

（作者為文史工作者）