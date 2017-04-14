自由廣場》炎黃子孫小紙條

◎ 沈建德

扁說，二○○○年就職前，上海幫的海協會會長汪道涵傳紙條給他，要他就職演說時提及，兩岸都是炎黃子孫、龍的傳人，可處理好未來一個中國的問題。現在看來，和上海公報有關，因公報上，美國「認知只有一個中國，而台灣是中國一部分」指明是中國人說的。

日前呂秀蓮透露，當初參與擬定公報的美國官員告訴她，這是伏筆，只要台灣人不自認是中國人，上海公報就失效，「一中」基礎就不存在。難怪一九七二年參與上海公報起草的羅德，在二十三年後的一九九五年，以助理國務卿的身分，居然在電視上公開指責「台灣不想成為獨立自由的國家」，很多人很納悶，上海公報是搞一中的，怎會責怪台灣不獨立。當時「外交部」要求說明，他說得更清楚：獨立自由的國家就是與中國分開的另一個國家。原劍橋教授克勞福在羅德之後也指出，台灣政府從未對外表示是有別於中國的獨立國家，所以並非國家。

幸好二○○○年扁並未照汪道涵的意思去做，反而在要離任的前半年使盡渾身解數，拚命宣傳被中華民國欺騙幾十年，使他以為台灣是中華民國的，宣傳對象包括台灣基層民眾，也包括ＡＩＴ主席薄瑞光。反倒是我們的課綱、課本，到現在都還寫台灣是漢人移民社會。蔡英文當陸委會主委時，也說她是中國人，幾經糾正才承認祖母是排灣族，不是龍的傳人。可見錯誤很普遍，「高層」也會犯，不改怎麼可以？

（作者為前中興大學企管系副教授）