自由廣場》年輕人未必吸引年輕票

◎ 陳怡君

民進黨近日拋出全國開放十一個選區，將擬徵召三十五歲以下年輕人參選，以延續民進黨多元人才參政，爭取青年及多元選票。

青年參政是一件好事，然在爭取青年選票上，不可否認的，若沒有知名度，年輕人確實很難在選舉中勝出，所以「製造話題」、「偶像化」參選人，博取媒體版面就相對重要。然而，這種炒短線的方式，確實能在最短時間內吸引選民的注意，但在政治工作的專業度上，市政不是兒戲。

一位優秀的演藝人員，演而優則唱。台上十分鐘，台下十年功，問政舞台亦是如此。而在爭取年輕人的認同上，筆者認為，執政者應認真面對青年的聲音，了解年輕人的需求，制定青年政策，才能真正獲得年輕人的支持。若只是一味地譁眾取寵，以花邊話題取勝而獲得議員席次，在地方選舉的長期發展上，並不是一件有質感的好事。

筆者從十八歲加入民主進步黨，十幾年的工作經驗都奉獻給民進黨，為黨籍候選人輔選。我對民進黨有很深的期待，也深知青年選票的重要性。但我要告訴民進黨，跟他黨爭取青年選票，絕對不是派出唯一「青年」的參選人。除了比年輕之外，我們要派出有專業形象、穩重又有基層經驗的人才，才能在雙管齊下獲得青年、壯年、老年的支持。

我支持青年參政，參政從另個觀點來看也是種求職。但謀職需要拿出履歷、自傳給市民頭家參閱，讓市民頭家放心，也讓民進黨品質保證。此外，中央執政，應重視全台灣青年的聲音，才有機會獲得年輕人的支持。

（作者為政治工作者）