自由廣場》高中校園的社會顯影

◎ 鍾邦友

繼光復高中扮演納粹事件之後，雄中學聯會選舉也出現建立納粹帝國的離譜政見，還要「提倡類組清除，清除所有一類份子，擁護三類份子為最優秀種族」，再度引發軒然大波，但這是否僅僅如多數專家學者所言，是台灣的歷史教育出現問題？

上課時有學生問我：「這不是創意嗎？為何如此嚴重？」我舉了之前學校某個科的送舊活動為例，當時有學長模仿部分被視為「比較特別」的老師或其他同學言語及肢體動作，內容充斥性別、族群或身心障礙歧視的意味；有同仁跟我說，學生學我上課的那一段真的很好笑，可是被模仿的我感覺卻是大異其趣地不舒服，我問學生：「如果被模仿的是自己的缺陷或傷痛，是否還笑得出來？」

很多人以為只是學習電視的模仿秀博君一笑而已，何必太過認真？就像光復高中或雄中學生也是抱著搞笑的心態，卻沒考慮到納粹是德、以兩國不可碰觸的歷史傷痛，如同我們未曾顧及當事者感受，將其身體缺陷、性別特徵、言語行為、族群、歷史、文化、風俗及宗教背景的差異等拿出來當成茶餘飯後的輕鬆話題，然而霸凌不就發生在這樣的不經意之間？

類似的惡作劇，一而再、再而三地在我們的日常周遭發生，如果不是先前事件引起國際公憤，我們的惡質幽默文化又怎會踢到鐵板？

與其說這是台灣歷史教育國際觀欠缺及同理深度不足的問題，不妨把它當成是一次對生活與道德教育的當頭棒喝，更是重新省思我們的人群關係、應對態度，及提升公民素質的最佳素材與良機。 （作者為高職教師）

◎ 鄧鴻源

師大附中日前慶祝七十週年校慶，傳有在學學生因不滿校方領導作風，偷偷切斷司令台電源讓麥克風無聲，也在司令台頂端掛上兩大幅白布條，寫著「校方雖猖獗、附中魂不滅」，以此表達強烈不滿。但校方隨即報警，讓警察進入校園帶走學生，甚至出動鑑識人員到場蒐證。

據報導，是因學生不滿校方黑箱作業，在校長遴選與工程發包上弊端重重，這是國民黨黨國體制的特色，我們從其校歌可看出端倪，其部分歌詞是：「我們是新中國的中堅，看我們附中培育的英才，肩負起時代的重擔。附中青年絕不怕艱難，復興中華，相期在明天，把附中精神，照耀祖國的錦繡河山。」這種充滿國民黨黨國色彩的八股歌詞，不僅見於師大附中，在其他中小學與大學也屢見不鮮，不外「復興中華、照耀祖國」之類，從沒有台灣的字眼在裡頭，國民黨居心叵測的教育方式，實令人難以苟同。

這種完全由國民黨意識形態很重的「音樂家」所寫的歌詞，完全與時代脫節，沒有站在學生的立場來寫，學生怎麼會喜歡這種ＬＫＫ的歌詞？怎麼會激發他們對學校與台灣的愛及認同？附中有音樂班，高手如雲，為何不請學生集思廣益製作一曲真正代表附中精神的校歌？從校歌歌詞的落伍，不難看出附中校方領導作風的保守與不長進，難怪學生不滿。

長久以來，台灣學校只重視學生讀死書，以升學為最高指導原則，至於學生的獨立思考與判斷能力的培養，也僅限於課業問題的探討，對於社會正義感的培養與價值判斷，則有如侏儒，否則為何對於獨裁者銅像長期豎立於校園，居然視而不見，習以為常？一位對歷史缺乏正確認知、習慣於臣服威權、對不公不義之事不能嚴格批判的學生，縱使很會讀書與考試，有資格說是菁英學生嗎？這樣的學校又配稱菁英學校嗎？

師大附中事件只是冰山一角，顯示我們威權式教育始終食古不化，沒有與時俱進，難怪學生不滿。

（作者為大學教授）