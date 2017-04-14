自由談》李凈瑜不比秋菊打官司

有人說李凈瑜媲美「秋菊打官司」的女主角。但她去不了中國，連官司都沒得打，比秋菊更艱辛。（資料照）

有兩位女性正分別迎戰北韓和中國。

美軍第三艦隊司令諾拉．泰森中將，率艦航向朝鮮半島，要對付北韓。

遭中共拘捕的李明哲之妻李凈瑜，為救夫而槓上中國。

諾拉以武止戈，女將軍是主動出擊。李凈瑜人道救夫，弱女子是被迫應戰。

比起指揮航母打擊群的諾拉，李凈瑜手無寸鐵，需要更大的勇氣。

有人說李凈瑜媲美「秋菊打官司」的女主角。但她去不了中國，連官司都沒得打，比秋菊更艱辛。

稍有良心的台灣人，就應力挺李凈瑜，幫助她渡過難關。

卻有人落井下石，甚至對她惡意抹黑，做出泯滅人性的攻訐。

兩岸問題向來是照妖鏡，每逢危急之秋，平日道貌岸然、衣冠楚楚的統派，龜腳就會露出來，「一分說中共，九分罵政府」，有時連一分都懶得說。

這使人想起美國聯航事件。當亞裔乘客遭粗暴拖走時，與他素昧平生的同機旅客，忍不住嗆航警「我的天！你看你對他做了什麼事！」

是「人」，都有惻隱之心。

但統派例外。

儘管李明哲未獲得人道對待，統派絕不敢嗆中共「我的天！你看你對他做了什麼事！」他們只會槍口朝內，架空政府，出賣台灣。

美國律師唐納文曾受甘迺迪政府「授權」，居間安排與蘇聯換俘，此事拍成電影「間諜橋」。

私下幫中國傳話的李俊敏，若有心幫助國家和家屬，就應效法唐納文，先取得台灣政府「授權」，才能師出有名。

李明哲事件產生兩個影響：一是再次證明兩岸是根本不同的世界，完全沒有「統」的可能。二是提醒台灣人，沒事少去中國，最好別去，以免下場如李明哲。

蔡英文前天在民進黨中常會說：會盡力讓李明哲早日「回國」。

在兩岸關係採取模糊立場的小英使用了「回國」，而非回台。

中共若再不回應，蔡英文還可以「中華民國總統」身分，就「我國公民」被拘捕之事召開國際記者會。

樂觀其成，殷切期待。（莊榮宏）