自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許

◎ 潘威佑

二○一七年三月，由蔡英文總統指示、行政院長林全宣布，由台灣各縣市政府提出基礎建設計畫草案，總投資額高達八千八百億元的「前瞻基礎建設計畫」，以軌道、城鄉、綠能、水環境（觀光）、數位（防災）五大建設為主軸，目標在於著手打造未來三十年台灣國家發展需要的基礎建設。

雖然國民黨宣稱上項「前瞻計畫」抄襲前政府愛台十二建設內容，但是，好的政策不需要做所謂前、後朝的區別，重點在於是否能真正達成帶動國家整體經濟發展、人民生活水平提升的終極目標。

就台灣目前的環境而言，基礎建設應著重於國土開發，並結合科技防災、減災有關的工程。「前瞻科技計畫」當中，可見到有關交通軌道、治水工程、數位防災共同結合的政策規劃。若能有效落實，不僅可以減小城鄉差距，也可帶動經濟發展。同時因為兼顧數位防災嚴謹性，可減少人民對於天災造成衝擊與影響。在能源政策上推廣綠能建設，包括離岸風力發電政策，以台中港做為離岸風電產業園區及國際商港發展計畫，建立沙崙綠能科技城的構想等方向。

今天我們對政府的期待，就是在民主機制下推出代議士來監督政府部門，同時也由媒體共同監督，行政跟立法已較過去公開透明。我們希望這個民選新政府就任將滿一年之際，不僅行政與立法的透明、效率讓人民有感，更希望「前瞻基礎建設計畫」可以發揮實際效果，避免蚊子館、非必需的工程建設浪費人民血汗錢。相關主管部門與官員，一定要有非常周延的規劃，禁得起監督，人民會更有所感！

（作者現任北社秘書長）