自由廣場》談3O與洗錢

◎ 高文和

所謂三Ｏ，係指ＯＢＵ（國際金融業務分行）、ＯＩＵ（國際保險業務分公司）及ＯＳＵ（國際證券業務分公司），三者皆係依國際金融業務條例所成立之金融機構。ＯＢＵ早在一九八三年該條例公佈後，各銀行（現大部納入金融控股公司）多已成立，ＯＩＵ及ＯＳＵ則於二○一五年該條例修正加添，各金融控股公司紛紛籌設或已成立。由於國情特殊，在全球肥咖威力下，台灣被視為區域中的資金避風港，三Ｏ的商機不容低估，相對地防制洗錢益顯重要。

報載「金管會緊盯ＯＩＵ加ＯＢＵ一條龍」(https://udn.com/news/story/7239/2340057)，有壽險公司提出「一站服務」，為境外客戶買ＯＩＵ保單者同時開設ＯＢＵ帳戶，惟主管機關似不持肯定態度，認為外籍客戶買ＯＩＵ保單，可採用匯款、轉帳或刷卡等方式繳款，不用開戶。基於對ＯＢＵ感情之豐及挾民意之厚（筆者置身ＯＢＵ約二十五年，曾兩度隨首長赴大陸了解台商，蓋拜訪境外客戶，乃例行公事，累積接觸近千），乃提出建議。

綜觀境外客戶之通性：擔心曝光怕遭查。為因應明年台灣接受「亞太洗錢防制組織」（ＡＰＧ）評鑑，金管會要求國銀ＯＢＵ全面清查及確認客戶身分，前述金管會緊盯ＯＩＵ加ＯＢＵ一條龍，可能也係本諸ＯＢＵ帳戶易遭ＡＰＧ查核考量，惟遭查者恐以腳投票，關閉ＯＢＵ帳戶。幸好只有由國內企管顧問等簽署的境外公司才被要求補件，絕大部份經註冊國簽署者則免。

不過此方式仍有漏洞：何以證明經註冊國簽署之文件為真。由於國情特殊，在維京群島、百慕達等非邦交國設立政府據點或銀行分支機構協助認證誠屬不易，ＡＰＧ會體認事實，因而查核重點應是ＫＹＣ（認識你的客戶）及防制洗錢的落實。

依筆者駐新加坡服務的經驗，該國禁止非帳戶的匯出入款，致前述金管會認為外籍客戶買ＯＩＵ保單採用匯款，根本不符國際潮流。又，無開戶何來轉帳，除非異帳戶互轉，此舉將增加洗錢風險。至於刷卡，曾有客戶建議ＯＢＵ開放信用卡，經請示主管機關，表示信用卡視同現金，而國際金融業務條例明文禁止現金交易。

解決之道，建議在ＯＩＵ及ＯＳＵ往來者皆要在ＯＢＵ開戶，而ＯＢＵ則加強ＫＹＣ（可增一項經本行往來一年之優良客戶介紹）及資金流向查核（如交易憑證等）。（作者為國營金控ＯＢＵ退休資深研究員，台北市民）