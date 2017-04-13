自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光

◎ 陳書芳

今年是性侵害犯罪防治法施行二十週年，在離譜性侵判刑與性侵害犯罪防治層層疏漏依然存在的對照下，一些徒具形式的活動令人深感挫折。

二○一○年多起兒童性侵輕判引發的「白玫瑰運動」，促使司法院建立「妨害性自主罪量刑資訊系統」，以求減少法官審理性侵案的量刑歧異與量刑過低。然而，台灣女人連線在二○一五年檢視二○一一至二○一四年性侵量刑，卻發現刑期越減越低，並常以刑法第五十九條「犯罪之情狀顯可憫恕」予以減刑，輕判情形依舊存在。當初建立的「妨害性自主罪量刑資訊系統」不但沒有解決問題，反而可能成為法官依循往例減輕其刑的參考依據。更說明了，若不由根本提升法官性別意識，因心證而判刑過低之情形無法解決。

近例如新竹古姓男子性侵中度智能障礙女性，新竹地院以刑法第五十九條「情堪憫恕」減刑，古男連坐牢都不用。又如一老翁六度性侵八歲女童，法院衡量其素行良好及犯案手段，且雙方已和解，判老翁十個月徒刑，「可易科罰金」。除了刑期過低，離譜判決同樣存在，如近日傳出的七歲女童遭曾為校長的姑丈性侵，法官竟認定為「合意」，引發譁然。

除了判刑問題，對性侵加害人的治療與管控更是不足。日前殺害女模的程姓嫌犯，曾犯下性侵與妨害性自主等多起案件，卻無法管控，最後犯下了殺人案。二○一一年，立法院在修訂「性侵害犯罪防治法」時，為了防止性侵害連續犯，曾通過兩個附帶決議，包含應針對化學去勢召開公聽會廣納意見，以及規劃於台中監獄培德醫院附設性侵犯強制治療專區，但前者至今未有進度，後者在地方民眾強力反對下廢止，對性侵害連續犯的處置依然沒有具體有效的作為。

性侵害犯罪防治，從犯罪預防、處置、被害人權益保護、後續身心治療等，皆需縝密與富含性別意識的規劃。政府沒有積極作為，讓一切原地踏步，也讓諸如「性侵害犯罪防治法施行二十週年記者會」的「點亮曙光」、「簽署宣言」等看似溫馨卻虛應故事的活動，更顯諷刺。（作者現任台灣女人連線執行秘書）