自由廣場》給大鵬部長鼓一次掌

◎ 趙興鵬

日昨陸戰隊六六旅一個營調防北投復興崗，馮世寬部長巡視進駐後的該營戰情室、軍械室等官兵營舍，並查看輪值人員進行通聯測試，驗證執勤實況，要求官兵做好「外防突襲，內防突變」。

復興崗佔地寬廣，幅員遼闊，位處觀音山與大屯山之間的關渡出海口，地形北高南低，易守難攻，戰略上扼守整個台北盆地咽喉，派駐重兵，除可達到都市水泥叢林巷戰重層嚇阻，防止敵從淡水港一帶登陸，並可攔截其大型氣墊船由淡水河逆流而上，兵分兩路，一路挺進萬華，直取總統府實施斬首，一路由基隆河進入大直衡山指揮所，控制我指揮管理體系。

如此大一塊土地，當然難免不被財團覬覦，柯文哲於競選台北市長時，不知是受到財團影響？還是真的傾聽到民意？看上復興崗這塊營區，曾上闖營區勘察過，而且撂下狠話，選勝市長後，要變更成住宅用地，柯市長是當選了！但國防部也始終堅持全盤國防安全，未予同意。

從政者如只想到選票，只想到競選經費捐助的財團，不顧國家安全，大肆開發，賺到再多的錢，變成海上流亡難民，錢又有何用？

國際情勢風雲詭譎，川習會雖未再提台灣問題，兩岸看似雲淡風輕，但並不表示從此高枕無憂。馮部長自就任至今，遇到不少冷嘲熱諷，或有需改進之處，然不無黨同伐異因素在內，就在一片罵聲中，馮世寬部長仍能挺住復興崗這塊戰略要地，不屈就建商、立委、政客三者相互起舞。重地豈容建商大肆開發牟利，而犧牲國家安全？大鵬部長這次你做對了！（作者為前聯勤留守署政戰部主任，新北市民）