自由廣場》聯航事件扯種族歧視？

◎ 林維基

美國聯合航空因機位超賣，選擇安置別班機組員優先，而硬把不願下機乘客拖下機的影片，震撼全球之餘，後續也引發了不同討論，台灣媒體也許忽略了其中某些議題。

首先，是這事件似乎跟種族歧視沒太大關係。畢竟聯航前幾次趕下機的，很多是白人乘客。在越南裔醫生之前下機的情侶也不是亞裔。再來，掌管航空業的現任運輸部長，就是台灣裔的趙小蘭。聯合航空執行長努紐茲，是拉丁美洲裔。拉扯醫生動作最猛烈的芝加哥航警，則是非洲裔黑人。所以執法是否過當可討論，但把此事都扯到種族歧視，似乎太無限上綱了！

另一個被媒體忽略的點，美國是少數沒有時速達二百五十公里以上高速鐵路系統的先進國家。不但零高鐵，一般鐵路也是站點路線少、列車慢、設備老舊！連美國人都自嘆不如三流國家。

美國曾是鐵道大國，但一九三○年代後，鐵道產業文化就被大馬路、大天空主義的汽車跟航空業聯合夾殺排擠。如果美國早有高鐵系統、或至少比現存更密集的火車路線，讓更多旅客有額外選擇，那聯航這次公關危機，發生的可能性就大減了！

小英政府目前在推國車國造，鐵道列車佔了很大部分。日後若美國的日系高鐵營運順利，也有新幹線經驗的台灣，相關人才與機構或有機會分享美國高鐵商機吧！（作者從事翻譯，美語教師）