自由廣場》黑鷹直升機 比比台灣土耳其

◎ 張豐麟

媒體報導，陸軍六十架黑鷹直升機除了借給空勤總隊十五架之外，還要再借給空軍十五架，同時國防部長馮世寬下令，空軍不得把黑鷹塗裝成空軍救護隊的「藍鷹」，只能在機腹加上紅十字救難標示，原因在於考量原廠的塗裝技術具有抗紅外線和部分匿蹤效果。至於陸軍最後只剩三十架黑鷹，是否能因應原本汰換UH-1H直升機的作戰需求，軍方強調對戰力不會有太大影響。但如果真的只需要三十架卻買了六十架，試問是否應懲處當初亂買飛機的單位呢？執政當局應藉由這次事件，進行直升機隊的通盤檢討與中長期整體規劃，勿放任各單位便宜行事。

在二○一○年十月十九日，台灣與美軍針對「天鳶案」黑鷹直升機採購案簽署發價書（Letter of Acceptance，LOA），合約總值八四七億（約二十五億美元）。時隔不到半年，土耳其亦在二○一一年宣布Turkish Utility Helicopter Program（TUHP）通用直升機的採購案由賽考斯基的黑鷹直升機得標，合約總值三十五億美元。與台灣不同的是，土耳其整合了海軍、空軍、陸軍及救難隊的需求，合計採購一○七架，並爭取到由土耳其航太Turkish Aerospace Industries（TAI）在本國建立生產線，除了能提升自身的航太技術外，更提供了大量工作機會。兩相比較，台灣的國機國造政策似乎未能有效的執行，台灣的美製黑鷹直升機自二○一七年起開始進入交機的高峰期，而土耳其的國產黑鷹直升機也自二○一七年三月開始交機，兩相比較之下，令人不勝唏噓。

既然目前空軍跟空勤總隊都是向陸軍借用直升機，代表將來都是要還的，所以建議應由上級出面進行需求的整合。目前空勤、空軍及海軍皆有直升機換裝採購需求，因缺乏中長期規劃，造成機齡往往超過三十至四十年，與鄰國日本空警隊規定航空器耐用年限二十年為上限，並定期汰換新機種以達到平均機齡十年以下的水準相較，後者不僅維護及營運成本較低，且妥善率與出勤率較高，對於民眾也較有保障。（作者為國立臺灣海洋大學航運管理所碩士生，投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）