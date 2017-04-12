自由廣場》台鐵應先縮短北基行車時間

◎ 楊英頤

政府宣示興建基隆輕軌，鐵工局又表示計畫先在八堵南方增設橫渡線以提升運能。相信大概不會有哪個鐵道運輸專家同意「基隆輕軌就是捷運」這種說法，增設橫渡線能有多大效益，也大有疑問。

筆者雖然不是基隆人，但日前下午兩點到南港車站，要等到兩點三十四分才有車到基隆，而且各站皆停。這也就罷了，問題是在三坑時竟然還要等會車！又不是單軌，為何還要等會車？結果光是八堵到基隆這一小段就走了十幾分鐘，現在的基隆站進出站動線又比舊站長得多，最後竟然到三點二十幾分才從基隆站走出來，還不如先從南港搭捷運回市府轉運站再轉國道客運比較快！

捷運的最大優點就是快速又不怕塞車，和台北公車轉乘又有優惠，反觀台鐵近年來捷運化的結果，造成火車越走越慢。捷運不會有等會車或待避的問題，可是台鐵有，而且增加很多通勤車站，所以就越走越慢了。

二十多年前台鐵還沒引進通勤電聯車的時候，就有柴油快車，從松山開車後直達基隆，北基間只要三十幾分鐘；可是現在台鐵區間車在北基之間都是各站皆停，自強號也沒有任何一班能從松山直達基隆。這只會讓乘客感到不耐，連身為鐵道文化愛好者的筆者都不想再搭火車。因此建議台鐵，應先設法縮短北基行車時間，加開直達車，基隆—八堵間仿照台北捷運新北投—北投間，由同一列車不斷往返接駁以增加轉車便利性，並且也協調提供和公車間的轉乘優惠，以吸引乘客。甚至不妨考慮恢復基隆臨港線鐵道，延伸至大武崙，或增建往八斗子、基隆地院方向的支線，以彌補基隆沒有捷運的缺憾。

（作者為公務員，鐵道愛好者）