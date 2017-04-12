自由廣場》請民進黨用理想說服我

◎ 黃惟冰

民進黨二○一八年要不要在台北市自行推人，還是要繼續禮讓柯文哲，在塵埃落定之前，可以想見，將成為台灣最熱門的政治話題。

有人說，就算與民進黨分道揚鑣，柯文哲也會參選到底，而國民黨則會漁翁得利；也有人說，就算柯知難而退，在一對一的情況下，民進黨也無法在北市選贏國民黨。當然，還有人想得更遠，例如，唯有柯勝選，守住北市，民進黨在二○二○才會有足夠勝算；或是，為了蔡英文的連任，民進黨必須把柯「綁」在北市，避免他在二○二○總統大選出來攪局。

然而，正本清源，兩年多前民進黨的禮讓之所以能一舉奏效，以及柯的成功當選，其實只有一個理由，那就是台北市民願意給「白色力量」一個機會，嘗試讓台灣的政治光譜，能夠在傳統的藍綠之外，尋找另一種可能性。

此外，民進黨能夠走出谷底，在去年重返執政，原因也非常簡單，就是台灣人民希望在民進黨的執政之下，對外，可以維護台灣人的尊嚴，捍衛國家的主體性；對內，實現轉型正義，讓幾十年未解的是非對錯，有個水落石出。

不過，撇開市政的「枝枝節節」不談，光是左一句「兩岸一家親」、右一句「不應該去蔣」，面對柯文哲在大是大非的反動立場，今天民進黨的態度又是什麼？是默許？是贊同？還是因為政治考量，投鼠忌器？

如果說二○一四的禮讓，是因為要先扳倒國民黨，理想才有實現的可能。那麼，如今，民進黨已經完全執政，而國民黨依然欲振乏力，再次禮讓的條件又是什麼？是為了理想？還是基於算計？請民進黨告訴我們。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）