自由廣場》〈林保華專欄〉川習會：聲東擊西與百日通牒

川習會兩個重點：聲東擊西與百日通牒。主動權在川普這裡。習近平空手而歸，只能通過外交部長王毅吹噓四個對話機制與自家媒體胡謅台灣問題。

「聲東擊西」是中華權謀文化中「三十六計」之一。資深的美國中國問題專家白邦瑞在《2049百年馬拉松》一書總結幾十年來中國如何欺騙美國時，列舉許多中國所使用的權謀；如今，川普以「聲東擊西」在中東向敘利亞發射飛彈來打擊西太平洋的朝鮮及其主子中國。而川普當面告知習近平，按照美國國務卿提勒森的說法：習近平表示，當孩童遭到殘殺時，他了解這樣的反應有其必要。

這之前，川普以其外孫女唱中國歌曲讓習近平龍心大悅而卸掉心防。這是川普逼迫習近平為其背書。早前提勒森訪問北京，為習近平的「新型大國關係」背書。這個「相互尊重」的針鋒相對，就是中美的新型大國關係。

川習會的另一成果，就是美國商務部長羅斯會後向媒體表示，中方同意一項貿易談判的「百日計畫」，以提高美國出口，並降低中國對美國的貿易順差。這點北京非常低調，其實這才是這次川習會中，川普所最需要的。

這個「百日計畫」猶如川普對習近平的「百日通牒」。目前中國經濟處於下行的新常態，最近大吹大擂新設的雄安特區，看來也只能飲鴆止渴，因此「百日計畫」將使中國經濟雪上加霜。一百天以後，如果習近平做不到川普的目標，那時的中美關係才是最引人關注的。按照中共一向陽奉陰違的惡習，它不會「百日維新」，而是採用緩兵之計，用各種甜言蜜語與表面功夫來欺騙美國，還會收買一些政客與大亨為中共說項。川普會不會中計，且看百日之後。

至於那四個對話機制，只要看過去幾十年中美對話，都是以美國被騙告終，看來川普也會像聽習近平講話時卸下翻譯耳機那樣來對待這些對話。

這百日前後，是中共緊鑼密鼓準備召開十九大的時候。此時向美國示弱，真的犧牲自己利益來成全川普，那是十分困難，也是十分丟臉的事情。這個習近平的軟肋，是美國的大好機會。

朝鮮問題也將伴隨百日計畫成為中國噩夢之一。然而，美國要自己來解決朝鮮問題，應該在五月完成部署薩德飛彈防禦系統與韓國新政府穩定之後。

至於川普答應回訪北京之事，應該在今冬才會實現。因為秋天召開十九大，如果這以前川普到北京而出言不遜，將給習近平帶來許多難題。（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）