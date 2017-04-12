自由廣場》李明哲家書關鍵字：協助調查

◎ 愚工

民進黨前黨工、ＮＧＯ工作者李明哲被中國以「危害國家安全」為由拘留。國民黨政策會執行長蔡正元的前特助李俊敏說，自己十日上午前往李家遞交李明哲親筆家書正本，但被李明哲妻子李凈瑜拒收。李凈瑜認為李俊敏是「兩岸掮客」。李凈瑜認為這封家書是李明哲在「非自由情況」情況下寫的。李俊敏辯稱，這封家書是自己在本月五日和陸方交涉，六日獲得陸方回音，而爭取來的。

據悉，李明哲家書的主要內容是他「現在正在大陸協助調查，生活上得到很多照顧，睡眠跟飲食都很適應，日前高血壓藥吃光了，醫生安排看病配藥，請家人不用擔心」。

李明哲這封家書是否在「非自由情況」情況下寫的，相信只要是對中國特色用字遣詞稍有研究的人，就可判斷這封家書明顯是由中國官方人員擬稿的，破綻就在「協助調查」四個字！

「協助調查」這四個字，常見於中國司法單位對媒體發布的信息中，也是這些單位工作人員習以為常的慣用語。「協助調查」是指「一切與案件有關或瞭解案情的公民根據偵破案件的進程和需要，被偵查機關收入或納入辦案組並指定協助、參與案件的調查和偵破」，實務上，中國的司法機關常以「協助調查」為詞，美化其侵害人權的行為。

至於李明哲何時會從中國口中的「協助調查」變成「被正式批捕」，目前恐怕只有中國知道。（作者為台商）