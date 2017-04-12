自由廣場》〈台灣女人說話〉向李凈瑜女士致敬

◎ 林秀幸

李明哲證實被拘捕至今，中國政府拒絕透過正式管道和台灣政府接觸並通知家屬。四月九日國台辦說，「已經透過『有關團體』轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信」。然而，所謂的「有關團體」依舊不是政府單位陸委會或正式授權的海基會，而是那些被稱為兩岸掮客的中國授權的人馬，以及他們的尋租行動。

然而，李凈瑜女士雖然心懸丈夫，卻忍痛拒絕這些掮客的私營管道，她說︰「如果我繞過政府去接受一個掮客的條件，我就是出賣了台灣的尊嚴。」「中國再強大，也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴。」

偉哉凈瑜，她的勇氣和信念不僅把李明哲事件提升到國家的層次，也對台中關係進行最關鍵的破題：這不是一個私人事件，這是一個國家和國家之間的問責。這位不平凡的家屬以她的行動告訴對岸中國，什麼才是一個民主法治的國家。她也同時告知台灣社會，我們要堅持民主價值，抵抗極權國家的威脅和利誘，那個對岸希望達到的：人人自危和自我審查。而極權政體要的就是我們向權力繳械的苟活。

所幸我們不是一個脆弱的民主國家，不是一個自私自利的社會。台灣公民團體一路以來的支持和陪伴，以及國人持續關心，已經告訴全世界，台灣和中國哪裡不一樣。李凈瑜女士的腳步已走在政府前端，勇敢地捍衛台灣人權與法治的價值，我們能不和她並肩而行嗎？！

（作者現任交通大學人文社會系副教授，台灣教授協會會長）

◎ 劉威良

中國政府視台灣政府為無物，透過檯面下操作，讓中國國民黨的秘密友人傳達被設陷逮捕的李明哲手筆書信，擺明了是想要給國民黨一個舞台，讓國人知道，在中國有事，找親中的國民黨人士就對了。

未料，中國自以為是的「敬酒」，李明哲妻李凈瑜不從，中國隨即拒絕她入境，改以「罰酒」伺候，卻也讓人一眼看出，中國政府流氓本質表露無遺，蠻橫的小人行徑，跌破文明國家人民眼鏡。

在中國政府眼裡，台灣人彷彿是一隻隻尚待調教的狗。以目前來看，中國國民黨確實已經被完全馴服成一隻聽話的中國看門狗，不僅賣台求榮，還變本加厲，和中國政府共同毀損台灣國家尊嚴。

而李明哲髮妻李凈瑜，卻如同鄭炯明詩作中不畏強權的狗，大聲吠叫，要喚醒仍沉睡在中國夢的人，使得中國不敢讓她入境。這點，我們台灣人應該以李凈瑜為傲。

流氓就是流氓，習近平關心的是權力，他不可能知道何為人道，也聽不懂文明世界的人話。這次他想以羈押李明哲、阻擋李凈瑜探視，來恫嚇台灣人民，卻在全世界面前，裸露其流氓的愚蠢與無能！

（作者曾任護理師、德國台灣協會會長，動保人士）