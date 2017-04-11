自由廣場》第三審宜否採「許可上訴制」

◎ 吳巡龍

此次司改國是會議關於上訴制度，司法院規劃第三審全面採「許可上訴制」，筆者認為該制恐未兼顧法院負荷及審級救濟需要。

第三審存在之目的主要有二：即「法規形成」功能及「個案救濟」功能。若偏重第三審統一解釋法令之「法規形成」功能，因為案件無論大小均可能有下級法院間裁判見解歧異而涉重要之法律問題，但第三審限於人力，得裁量何者為具有「原則重要性的法律問題」，故採「許可上訴制」。若強調第三審之主要功能在於糾正下級法院不當裁判之「個案救濟」，則對於有合法上訴理由者均應准許上訴，但因司法資源有限，可限縮較輕微之案件上訴第三審之機會，故採「權利上訴制」。美國聯邦最高法院採「許可上訴制」，而我國、德國則採「權利上訴制」。

另外，第三審若撤銷原判決、發回下級審法院更為審理，有不限制次數者（例如我國），亦有嚴格限制發回次數以防止訴訟遲延者，例如法國最高法院發回更審以一次為限，第二次上訴若仍撤銷原審判決，最高法院應自為判決。

對於第二審確定判決違法的救濟方式，我國刑事訴訟法第441條規定檢察總長得向最高法院提起非常上訴。但最高法院 97 年度第 4 次刑事庭會議擅改法律，決議：判決確定後，發見該案件之審判係違背法令，且不利於被告，得依非常上訴程序救濟；但有利於被告，且不涉及統一適用法令，最高法院得以上訴無理由，判決駁回。

依司法院統計，目前我國第二審刑事判決違法被撤銷的比率大約百分之十，並非少見。第三審若改採「許可上訴制」，第二審確定判決有違背法令情形時，若該判決不利於被告，被告可聲請非常上訴；若該錯誤判決對被告有利，且不涉及「法規形成」功能，依上開總會決議，完全沒有救濟途徑，將對被害人及司法正義產生嚴重影響。

我國法官選任未經民主程序，與美國不同；我國二審非純法律審，又與美國有別。直言之，全面採「許可上訴制」，將大大增加二審法官之道德風險，倘某重大食安案件，檢察官起訴、一審判有罪，二審改判無罪，於二審判決見解不涉及重要法律爭議時，即不得上訴而確定，屆時我們社會對這種髮夾彎判決並即確定的情形能夠接受嗎？

上訴制度應在審級救濟及法院負荷之間取得平衡，筆者贊成減少最高法院案件，於第二審維持第一審判決之情形，認同第三審採「許可上訴制」；此外情形，為預防第二審恣意及糾正高院違法判決，應維持「權利上訴制」。另為避免案件久懸不決，宜修法規定最高法院若撤銷原判決，發回更審以一次為限，第二次撤銷應自為判決。

（作者為美國史丹福大學法學博士，現任澎湖檢察官）