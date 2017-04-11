自由廣場》這一堂魚翅課

◎ 林愛龍

環保署長李應元應邀參加朋友聚會吃了魚翅，引發議論。儘管李署長不是宴會主人，也曾猶豫是否不要吃、讓這道菜變廚餘去，但仍沾上了非環保署主管的業務風波。

首先，要肯定並感謝李署長決定以後不吃魚翅，歡迎加入保育海洋行列！然而，真正該探討的是「魚翅供應鏈」。因為當一碗魚翅來到你面前，為時已晚！如果漁船不抓（尤其以鯊魚為主要目標的漁撈行為）、餐廳不進貨、東道主及助理記得提醒不要點；如果台灣跟美國加州、夏威夷州等十一個州一樣直接禁售魚翅，一切就無從發生了！

此外，這事件恰恰反映台灣人普遍缺乏環保敏感度的現象。「婚宴、年菜不用魚翅」，已是年輕一輩的基本常識。回顧國際海洋保育倡議，聯合國糧農組織（ＦＡＯ）早已於上個世紀、一九九九年便提出「國際鯊魚行動計畫」，呼籲各國提出鯊魚保育行動；而二○○○年阿扁國宴時，也已宣布停上魚翅這道菜了。

然而，十幾年來，民間處處拒絕進步──許多老人堅持點魚翅才有面子，網路上屢有新人向父母爭取婚宴不用魚翅未果的挫敗案例。餐桌上，更常遇到「勸吃」魚翅盅、鯊魚煙的東道主或同桌──但他們自己都不知勸吃的內容物究竟為何種鯊？幾歲鯊？筆者更遇過要送你一大盒「鯊魚煙」帶回家當伴手禮。

筆者認為，漁業署不是不知道國際潮流，也冒著「領先亞洲」的產業壓力，實施「鰭不離身」，回應筆者與中研院陳昭倫研究員二○一一年共同發起的「愛鯊ＤＮＡ計畫」──發動全台志工蒐集一千份鯊魚肉樣本，研究我們究竟吃了什麼鯊。研究成果後來成功躍上國際期刊。但台灣「每一環節」普遍支持漁業署禁捕鯊魚的前進力量在哪裡？

深深希望環保署長的魚翅這一課，讓所有餐廳、東道主、聯絡行程的助理，未來時時保有保育敏感度，點菜時要把關，餐桌上別再出現「魚翅」或「珊瑚礁魚類」如鸚哥魚等各種不環保海鮮的畫面，吃飯時也不要互相為難，一起發揮「沒有消費，就沒有撈捕」的公民力量！

（作者為海龍王愛地球協會執行長、美國賓州州立大學法學博士候選人）