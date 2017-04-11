台灣的全民健保制度舉世稱羨，在各項政府重要施政中，多年來各種不同的民調，健保制度一向名列前茅，是民眾滿意度最高的政策；甚至國際間的幸福國家調查，也就是美好生活指數（OECD Better Life Index）指標，台灣的分數相當不錯，多年蟬聯亞洲第一名，其中健保是很重要的因素。因此歷任政府為了捍衛執政，無不為了維持健保的續行，想盡一切辦法與手段。

一九九五年健保開辦以來，凡在台灣設籍四個月以上，全都納入保險覆蓋範圍，保險費用則由被保險人（占四十％）、投保單位（占三十三％）、政府補助（占二十七％）三方共同負擔；而後為健全財務，又將大家的額外收入，例如兼職所得、執行業務收入、股利（包括現金、股票）所得、利息所得、租金等收入，全拉進「補充保費」的扣繳範圍，可以說，所有個人與企業為了支撐健保，這些年來都付出了不菲的代價。在這種情況下，我們每個人擁有絕對的權利與義務，監控並督促健保必須健全發展。

根據健保署統計，二○一六年，超過一二○億元用在長期依賴呼吸器的醫療支出上，連續使用廿一天以上的呼吸器依賴患者，有一六九○二人，因此平均每人約七十一萬元。醫界則指出，台灣依賴呼吸器患者盛行率是美國的五．八倍。此外，與北歐國家平均臨終前臥床大約兩週到一個月相比，台灣老人的平均臥床時間推估居然長達七年，這些公開的數據值得正視。

有關生命的問題，需要另案探討；如果純粹就健保的宗旨，究竟是在確保生活品質或是延長死亡時間這個角度來審視，我們就必得正視「無效醫療」的問題，並且拆解構成這個問題的肇因，才能解除各種可能的無謂痛苦，把有限的資源運用得更為人性、準確且精緻。

第一個首要環節是，我們的健保制度目前有關「重大傷病住院部分負擔費用核退」，也就是如果取得重大傷病證明者，當次住院可免自行負擔費用的設計，針對呼吸器的使用，有個二十一日以上的門檻；換言之，如果使用二十天以下，要自掏腰包，一旦超過二十一天，即屬重大傷病，便毋需自費，甚至使用愈久，「省」（賺）愈多。

這項規定在醫療實務中衍生了不少問題，若干病患家屬以經濟不佳、無力負擔醫藥費為由，拜託醫院至少同意使用二十一天，部分醫院基於有助於收入等考量，不免予以配合。重大傷病的審核，固然是健保署的權責，但是限於人力與時間，在案件眾多、個案紛呈的情況下，又有多少勇於嚴格把關的「壞人」？於是，家屬、醫院、官署，似乎不自覺地形成了健保體制下的「食物鏈」關係。

附帶一提的是，有些家屬往往不顧醫療需要，爭取將病患留在加護病房，而不願轉到普通病房，是另個現行健保怪象；因為病患若留在加護病房，除了可以得到較密集的醫療照護，同時，加護病房不須家屬陪病或花費找看護，直接丟給醫院處理，更可捨去很大的「麻煩」。

此外，也不能忽略醫院的評鑑制度這個環節。就如考試引導教學，評鑑也多少影響醫療行為，目前針對各大醫療院所作的評鑑項目，是由國外制度照搬而來，然其他國家並無「吃到飽」的健保，不就在地特性、全盤移植他國經驗，不免發生水土不服的問題，若以相同規範做為考評標準，經常造成誤導，這也是制度檢討時可以一併思索的配套問題。

台灣擁有全民健保制度，絕對是很大的幸福，但是所謂的幸福指數背後，如果隱藏著靠著呼吸器延長死亡時間的風氣盛行，或者國人平均壽命的增加，部分是建立在呼吸器的使用上，這挑戰的是，全體納稅人共同的生活品質以及稅金使用，是否已遭到扭曲與濫擲，你（妳）能夠不在意嗎？