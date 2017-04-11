鏗鏘集》王金平頭頭是「道」

王金平只是一個年老的陽春立委，再消遣他實在沒什麼意思，也有點不好意思，但拿他來對比柯文哲，卻還有凸顯黨國教育遺毒的剩餘價值。

這兩個人，一個讀數學，一個讀醫學；一個老政客，一個小政客；共同特色是不務正業，對威權體制的教條，出口成章。

蔣介石負二二八屠殺責任，其雕像卻無所不在，有人砍雕像頭抗議，柯文哲竟說那是看人不順眼，便把人家幹掉的太保行為；他反對「去蔣化」，並嗆聲「那有助團結嗎？」

王金平論政像和尚唸經，滿口仁義道德，信口批小英沒有把國家「團結」起來，反而更分裂。他天馬行空，一口氣祭出「王道」、「仁道」、「中道」、「公道」，真是博大精深，只差一句「道可道，非常道」！

柯文哲不像市長，倒像當紅的酸民，所談不是市政，而是包山包海，國事家事、街頭哲學，以白目語錄佔據媒體版面。

這對王哥柳哥，不約而同碰到一個關鍵詞：團結。毫無疑問的，這是學自威權體制，只是他們不知道只有獨裁者才喊「團結」，「鞏固領導核心」，聽任他們使喚，不容許異議。

民主的價值在多元，爭取多數，尊重少數，談的是具體政策主張與選擇。國民黨強迫台灣人民接受它「團結反共」，在被人民淘汰後，反過來要人民接受它「團結降共」，有這種吃裡扒外的群體存在，還談什麼團結？

如果把雕像砍頭無助於「團結」，讓屠殺元凶的雕像到處站崗，對被害人後代終日嘲弄與傷害，更無助於「團結」。

王金平寧可打高空，坐以論「道」，卻不敢對具體政策表態，他「團結」的秘方是國民黨能混就混，能撈就撈的醬缸文化！（作者王景弘，資深新聞工作者）