自由談》北京的「政治寒夏」來臨

「川習會」後，習近平狼狽回中，二○一七的北京將會有一個「政治寒夏」！

對北京而言，歐巴馬式的軟腳蝦時代已經被川普翻轉。最新的福特號航母日前下水試航，世界超級強大的美國軍事武力，將以如臂使指的靈活方式，做為川普要求落實全新政策的堅強後盾。

不早不晚，就在北京高度期待的「川習會」同一天，川普當著習近平的面打臉阿塞德，似乎要向全天下宣告（包括習近平和普廷在內）：老子既有彈性也有決心，武力、經濟、政治可以相互為用、同時出手！

習近平現時面臨的國際局勢可用「險峻」兩字形容。

大西洋的另一邊，英國已正式展開脫歐行動。歐盟一直不承認中國是一個「正常經濟體」，中國大量的過剩商品傾銷歐陸必須依賴英國海關的縱容。英國脫歐即意味著此一管道被切斷，對中國的經濟嚴重不利，這也是中國政府一直反對英國脫歐的主因。

川普一定覺得和中國坐下來談判經貿緩不濟急，才會發出北京最害怕的「攻打北韓」訊息，並借用打敘利亞模式告訴習「我可不是說著玩的」！

現在習近平被川普套上兩隻枷鎖，一是中國要強硬且儘速處理北韓核試和導彈問題，不容再像以前一樣用各種會談虛應故事。

二是給中國一百天的時間，對美中貿易問題清理帳本，也就是要求北京放棄目前可見的不當經濟利益，否則就要面對兵臨城下的威脅。美國第三艦隊的航母戰鬥群也於八日駛向朝鮮半島，隨時準備開幹。理由是瞄準北韓，實際上碰觸到了習近平的最痛─美軍就在北京隔壁發動無法預測的軍事行動。

今年下半年，中共將召開十九大，媒體報導習近平有更廣泛深入的權力部署，為他的中國國家主席任期打破慣例，在二○二二以後繼續掌握中國黨政軍大權。

最近國際互動的趨勢明顯對中國不利，習近平只顧自身在黨內爭權獨大的行為，肯定會招致為數眾多的政敵反撲，在內外相交的壓力下，習近平的獨裁會更全面更嚴厲，北京今年夏天可會是個寒冷的夏天！（鄧蔚偉）