自由廣場》（澄社評論）轉型正義廢考監 刻不容緩

◎ 鄭泰安

近日來監察院違背權力分立原則，對行政院「黨產條例」聲請釋憲，遭痛批逾越職權、紊亂體制。無獨有偶，考試院也通過罔顧世代正義的「放水版」年金改革方案，立刻被指出會造成退撫基金提早三年破產，某試委還批「蔡政府年改讓毛澤東甘拜下風」，遭學者嚴批「發言失當，實不足取，其專業知識素養更有待加強」。廢考監的呼聲於是再起！

監院多年來常被批評功能不彰、侵及行政機關職權、「該辦的事情不辦，反而在處理一些沒有根據的八卦傳聞」，說它是另一個國會，監委卻是非民選的公務員。在二○○○年修憲改由總統提名、立院同意後，酬庸意味更濃。而現今台灣選拔公務員的制度，即是從科舉制間接演變而來。今天監察院對轉型正義做出反撲，正顯示轉型正義必須全力以赴完成廢考監，而修憲／制憲是第一步。廢了考監兩院，可將相關業務併入其他三院，省下的人力／經費可轉移到目前亟須的其他部門（譬如環保、衛福）。

回顧二十世紀初期，在中國五千年封建文化的影響之下，孫文於「五權憲法」中仿效中國古代的御史制度（御史台、都察院）及考試制度（科舉），於行政、立法、司法三權之外，另增監察、考試兩權。孫文去世後，國民政府成立了考監兩院，並將五權制載入一九四七年制定的「中華民國憲法」。這部憲法連同考監兩院在蔣介石退據台灣後的戒嚴期間繼續實施，一九八七年解除戒嚴後迄今，未曾經由真正民主程序重新加以全面檢討，現在應當納入轉型正義的首要任務之一！

中國封建文化對台灣社會文化的影響仍然根深柢固，而考監兩院的存在象徵著它的影響涵蓋了台灣的高層政治體制，也顯現當今台灣實施的「中華民國憲法」存在著反民主的封建意識。台灣的民主要繼續前進或後退，「解決台灣憲政制度的缺陷」刻不容緩，包含以三權制取代五權制與廢考監兩院。能否在可見的未來竟全功，考驗著台灣公民的集體智慧和決心！

（作者為精神醫學教授）