自由廣場》請嚴肅面對全球抗生素抗藥性危機

◎ 莊銀清、林奏延

抗生素的發明挽救了無數的生命，學界也一度認為細菌感染可受到控制，然而後續發展的事實顯示，雖然透過許多專業措施，包括新型抗生素的研發，卻始終阻止不了抗藥性細菌的出現，而且問題越來越嚴重，甚至產生多重抗藥性的超級細菌。英國在二○一五年發表的抗藥性細菌的國家型報告中預測：若任由情況繼續下去，到二○五○年全世界會有一千萬人死於抗藥性細菌感染，比死於癌症、糖尿病及陸上交通意外的人數還多。WHO最近也把抗生素的抗藥性列為最重要且緊急的議題，呼籲各國政府要介入這個嚴重的問題。

許多國際大廠紛紛退出抗生素的研發，因為：一、有效但副作用小的抗生素越來越難研發，二、臨床試驗很難同時滿足法規及市場，三、各種不同因素限制了抗生素的研發投資無法回收。在商言商，國際大廠寧可投入較有利潤的抗癌藥物的研發。因為抗生素通常只需一個療程，並可讓病人治癒回到工作崗位創造生產力的後線抗生素，給付費用可能不到癌症藥物一個療程的十％。有鑑於此，美國、歐盟及世界衛生組織近年來積極呼籲，並施行一些鼓勵新型抗生素研發的措施。例如美國在二○一二年通過了GAIN（Generating Antibiotics Incentives Now）法案，鼓勵符合特定資格的抗生素，措施包括優先快速審批，滾動式審查，將專利權由五年延長至十年等。

美國於GAIN法案通過之後成功上市了四個新的抗生素，遺憾的是，包括二○一○至二○一二年間通過的另外三個新型抗生素，沒有一個在台灣上市。最近一個在台灣上市的國際大廠抗生素已是七年前的事了。困境發生的原因在於：即使有一些新藥在歐美上市，台灣市場太小且因健保價格通常壓得很低，因此國際大廠不願意優先進入台灣。等其他市場都上市完了，專利期也快到了，最後乾脆就不進來台灣市場。

雖然台灣醫界一直在感染控制及抗生素使用的管理上努力，以延長現有抗生素抗藥性的產生，但這樣還是不足與抗藥性細菌對抗。在此列舉一些包括在其他國家已實施並且值得我們借鏡的做法以供參考：

一、政府相關部門應編列專門的經費，鼓勵新型抗生素的研發。

二、在法規上給予符合特定資格的新型抗生素鼓勵。

三、把抗生素管理機制落實於健保給付制度中，並對執行院內管控措施良好的醫院予以實質獎勵。

四、核定給付價格時，考慮抗生素救治病人後，間接省下的費用及創造價值。

（作者分別為台灣感染症醫學會理事長、國家衛生研究院董事長）