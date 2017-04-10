自由廣場》23年教改 誠實面對1/4 的失敗

◎ 張文隆

二十三年前的一九九四年四月十日，民間團體發起教改大遊行，並成立四一○教改聯盟持續推動，引起各界廣大回響。遊行四項訴求分別為：一、落實小班小校，二、廣設高中大學，三、推動教育現代化，四、制定教育基本法。這次大遊行被視為台灣教改起點，至於四項訴求當然就成為此後教育改革的主軸。

四項訴求中的「落實小班小校」、「推動教育現代化」、「制定教育基本法」，可以肯定的確取得了不錯的成果。「廣設高中大學」卻引人嚴重詬病，我們必須誠實面對、檢討此一教改敗筆！

對教育史有基本概念者皆知，普魯士王國建立後沒多久，在十八世紀初就實施全世界最早的義務教育。當時普魯士統治者很清楚，人力資源是最重要的資產。而台灣在一九六八年九年國教實施後，初級中學、初級職業學校一律變成國民中學，有一大部分學生被迫念一大堆對他（她）而言近乎垃圾的學科，平白浪費三年大好光陰！到一九九四年啟動的教改，經過多年來廣設高中、大學的結果，五專幾乎被消滅了、高職被嚴重邊緣化了，太多、太多青年學子被迫進入高中、大學，浪費了七年在他們所沒有興趣的學習之中！

個人認為，要解決升學主義掛帥的弊病，關鍵不在延後分流，而是要「暢通各教育系統轉學的管道」。小學畢業後，如果不幸沒考上初中，只要他能力夠又有興趣，我們要讓其有機會透過轉學考，從初職轉進初中。同樣，初中念不來或者沒興趣，我們也應該讓其有機會轉到初職另創一片天地。

過去高中、高職、五專教育辦得的確比現在扎實，我們應該做的同樣是「暢通這三個體系轉學的管道」。讓各體系展現其專業與特色，這很重要；而不是延後分流延到最後大家所學都變成大同小異，延到最後每個學校的名稱都叫高中。

值此一○七課綱蓄勢待發前夕，我們必須打破這個教改烏托邦！事實上，高中端就是無法落實一○七課綱，「一生一課表」更是謊言中的謊言！請不要再自欺欺人了，這一群即將受一○七課綱實驗的白老鼠，正是「台灣少子化最嚴重的世代」，我們過去二十三年對人力資源的摧殘還不夠嗎？請及早踩煞車吧！

（作者為高中歷史教師暨口述歷史研究者）