自由廣場》國中導師寫給法官的信

◎ 鍾敏蓉

近日看到一則新聞，三十多歲的古姓男子明明性侵了心智缺陷的女子，卻可以因承認了犯行且「一時性衝動無法克制」的理由，法院一審時便讓他一天的牢都不必蹲。這讓在教學現場的我，深感無法名狀的無力與無助。

法官們，您們知道嗎？當學生每天三字經或其他髒話都不離口時，我們當老師的完全以您們的判決案例來警惕學生。例如：網路瘋傳的一張「台灣罵人價目表」中，罵對方「白癡」，就判賠五萬五千元，因公然侮辱招致對方身心疾病復發。這張表只要拿出來當作案例宣導，都可以收到絕大的警醒效果，因為，學生知道自己根本拿不出如此高額的罰款。且受到言語侮辱的孩子，也知道要站出來捍衛自己的名譽。這全是因為您們對於法律專業的嫻熟及執法的公允無私。

從光是一個三字經「幹╳娘」，就可以判賠八萬元，更何況古男是性侵一個有心智缺陷的可憐小女孩！這種傷害是一個女生一輩子的傷痛，卻以加害者「有悔意，其情可憫恕」，就讓受害者一生背負著深深的傷口在暗黑裡獨自舔舐？而誰來憐憫這些受害者呢？

懇請高高在上握有生殺大權的法官大人們，在你們神一般的判決條文裡，讓我能大聲地理直氣壯地去跟我的學生說：不准碰別人的身體，包括拉彈女生胸罩的肩帶，否則會處以性騷擾罪；不准拿別人的東西，否則會處以偷竊罪，且是公訴罪；不准…，否則…。

（作者現任國中導師，台中市民）