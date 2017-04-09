自由廣場》長照有個失智破洞

◎ 伊佳奇

「鐵鍊套阿茲海默症父頸 兒得坐牢四月不得上訴」、「人倫悲劇 繃帶封嘴阻吵 兒殺失智父」，這些新聞均反映出社會欠缺完善的失智症照護支持網，民眾對於失智症患者精神行為症狀（ＢＰＳＤ）的照護技巧不足，產生家庭照護者情緒失控的行為，這已不是家庭的問題，而是社會的責任、國家的問題，長照2.0無法再延宕。

根據衛福部流行病學調查，預估台灣失智症患者至少有二十六萬人，但實際領有失智症障別的身心障礙手冊者五萬人不到，至少有二十萬家庭因未領取身障手冊，無法申請長照服務，必須自行照護失智症患者；即使申請長照服務，在現行長照服務資源量能不足的情況下，能得到的協助仍是有限。

現在社會討論失智症照護的資訊雖比過去為多，仍是不足及不普遍，資源往往集中在都會區域，弱勢的家庭更不知如何取得資源，形成照護上的弱勢，較容易出現因照護所產生的家庭悲劇。

失智症患者因認知功能開始逐漸缺損，影響記憶、決策、辨識、判斷、空間感、現實導向等方面的能力，使其非但無法自行獨立生活，還可能會發生影響自己與家庭安危的行為，譬如忘記關瓦斯爐，引起火災；出門忘記家在哪，找不到回家的路，因而不幸喪生等。當家人不認識這疾病，將患者視為「正常人」，患者出現精神行為症狀時，當作是故意搗蛋或找麻煩來看待，照護壓力自然不斷升高，照護者情緒易於失控，悲劇因此發生。

如果長照體系能早日建立，社區能有失智症照護支持網，家屬能得到照護知識與技巧，及日間照顧中心和居家服務等喘息服務，能在社區家屬支持團體中得到心理支持，社區提供友善照護支持環境，是能幫助家庭減輕照護負擔及壓力，但這目前仍少見。

如果得不到政府提供的服務，司法機構的判決是否有助於類似問題不再發生？以此一個案，法官對當事人處以判刑四月，不得上訴，不准緩刑及易科罰金，試問：當事人入監後，他父親將由誰來照護？入監服刑是否就可學習照護技巧？出獄後，是否類似行為可不再發生？

如果政府照管師與社工能將長照資源儘早協助與支持家庭照護，社區的失智症家屬教育團體與支持團體，協助家屬的學習與同儕的支持，是降低此類事件發現的可能，否則我們將可預期，司法機構會審理更多類似案件。我不禁要問：司法能解決或改善長照問題嗎？

（作者為元智大學老人福祉科技研究中心顧問）