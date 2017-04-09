自由廣場》台灣藍胞歡迎您

◎ 陳如媜

「川習會」，報載有上千旅美華人前往飯店歡迎。眾多照片中赫然見到「台灣同胞歡迎您」的紅色布條，據悉來自「北美洲台灣同鄉聯誼會」（簡稱台聯會），令人大惑不解，怒火上升；因為沒有一個真正愛台灣的人會去歡迎一個不放棄以武力攻打台灣的敵國領導人，「台聯會」沒有資格、也不配代表台灣！

熟悉僑界生態的旅美台僑都知曉，「台聯會」屬於泛藍僑團，成員多屬國民黨員，兩者之間幾可畫上等號。該會每逢台灣選舉，均支持國民黨候選人，過去曾成立挺馬英九、連戰、朱立倫和洪秀柱等後援會，還長期獨占國家資源，占去僑務職多數，連台灣駐美代表處也對其忌憚三分。

近年來，國民黨走向傾中統一之路，台聯會也隨之起舞，最為人所不齒的是，該會許多人腳踏兩條船，在向中國俯首屈膝、高喊祖國萬歲之際，還邊罵台灣、邊享受台灣政府健保、年金等各種優遇，這種人吃裡扒外，沒有國家意識，不配做「台灣同胞」。

在民主國家，人民擁有支持不同政黨的自由，但中國至今仍以上千飛彈瞄準台灣，從不停止威脅攻占台灣。台聯會來自台灣，竟高舉旗幟歡迎敵國元首，這叫作通敵叛國，和那些坐擁十八趴卻朝拜中國的退役將官並無兩樣，只能說Shame on you !

（作者為華府台灣同鄉會會員）