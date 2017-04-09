自由廣場》電音趴與新南向

◎ 林志都

偶然在臉書上看到歐洲首屈一指、被譽為此生必去的電音趴將首次來台舉行的消息，原本不太注意，因為我對電音的認識還停留在八○年代的寵物店童子與電音大師范吉利斯，以及電音三太子，但按進連結後，才發現這源自於比利時的電音派對之所以來台舉辦，除了台灣有一定的消費市場外，同時也與比利時在台代表處穿針引線有關。

自從軟實力的概念被學者提出後，各國無不積極在國際間營造自己的正面形象，並爭取曝光機會，以求影響世界對其之觀感。因此，先前立法委員「台灣與南島民族國會議員友好協會」成立大會時，連法國也受邀，因法國強調，其在南太平洋的領地大溪地與新喀里多尼亞登也是南島民族的一員。而日本官方也在二○○○年後終於正視動漫產業對全世界的影響，積極以動漫為其文化做行銷。先前台灣駐法代表呂慶龍在法國以布袋戲介紹台灣文化，正是成功的文化行銷之一例。

上個月《經濟學人》報導，中國每年花費近百億美元在建構軟實力相關政策上，但卻因其在非洲的類殖民政策，以及在東亞的各種軍事擴張，導致諸國人民對其猜疑，而事倍功半。這也讓我們發現，軟實力成功發揮的關鍵在於誠實宣揚國家本身能力與價值觀，而不是花大錢，就能成功將一頭惡熊化妝成可愛貓熊。

現在政府積極推動新南向政策，希望強化與東南亞、南亞諸國的經貿及文化連結，這也正是強調台灣軟實力的最好時機。台灣的多元寬容，讓每年同志大遊行充滿了來自亞洲各國的同志；無國界記者組織辦公室決定落腳台灣，這些都是台灣軟實力最好的展現。而在外交上，我們也可以有更多新創意，不論是將台語、客家話教育與越南語學習做連結，將原住民族語教育與同屬南島語系的印尼文、馬來文及毛利文學習結合，或是考慮替在台灣墜機罹難的著名印度獨立鬥士錢德拉‧鮑斯立碑紀念，以提升台灣在印度民間的正面形象，甚至讓其更有意願來台觀光。這些都是不需花費太多資源，就能強化台灣在世界各國形象的創意之舉，期待政府能善用台灣人的友善與創意，替台灣的外交創造更多的機會、更寬廣的空間。

（作者為文字工作者）