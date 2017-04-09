自由廣場》給我台語正音

◎ 梁望惠

讀到四月七日「台語播報別再將錯就錯」，真的是心有戚戚焉。

由於工作上的需要，每週我都要從台南搭乘台鐵沙崙線，轉乘高鐵北上。每次經過「長榮大學站」，都會聽到貼心的台語錄音廣播：「中榮大學站快到了。」令人啼笑皆非。

台語雖有複雜的聲調變化，但小時候學母語並不需要用規則解說，聽大人說的是什麼，講出來的就是什麼。「長榮」與「中榮」台語明顯有區別。「長榮」的「長」字與「長大、長輩、長子、長女、長青」發音相同，原為第二聲調，念在前面變為第一聲調。而「中榮」的「中」字與「中原大學、中鋼、中心、中國」發音相同，原為第一聲調，念在前面變為第七聲調。

台鐵錄音廣播把「長榮」的「長」字念成第七聲調，意思就變成「中榮」了！有趣的是，偶爾有站務員拿起麥克風為旅客解說，「長榮」的「長」字變為第一聲調發音都正確，沒聽到有人念成「中榮」的。

語音播報把「長榮」念成「中榮」的不僅是台鐵，桃園航空站也一樣。「長榮航空公司的班機就要起飛了，請旅客趕快上飛機」，念成「中榮航空公司的班機…」。

這語音的錯誤，個人雖已多次向台鐵及桃園航空站反映，都未見更正。我很好奇，若台語講不輪轉的人不在意，難道「長榮大學」和「長榮航空公司」都願意被人改名為「中榮大學」和「中榮航空公司」嗎？

（作者為文字工作者）