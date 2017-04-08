自由廣場》在德國閱聽台灣

◎ 劉威良

四月五日，德國茵果市Ingolstadt的國際特赦組織與德國台灣協會中南區，在當地的天主教成人教育中心，舉辦了一場台灣文學講座與台北攝影展。

這場文學的講座，因《戒嚴—台灣新文學》的書名，活動討論中，自然地延展了政治議題的討論。活動中，蔣永學博士（Dr. Diefenbach）闡述台灣自戒嚴至今的文學樣貌，會場並展示德國社會學家柯士蓮Kösterler在台北的「後悲傷台北系列攝影」（Post-Sad-Ness Taipei），讓參加活動者除探討閱聽台灣文學外，也看到德國社會學家對台北的深刻觀察與感動。

蔣永學博士是主要翻譯此書之譯者及總編輯，他朗讀的台灣文學，讓人看到他關注戒嚴生活下台灣人民的力度。開場他以作家舒暢於一九七六年所發表的《傳說》來凸顯台灣人當年的無奈，以德語生動表現台灣人在戒嚴當年被壓抑，由人突然轉化為熊，身附熊皮，被迫於馬戲班演出，無能逃亡，喪失意志力的人類，披獸皮之荒謬。

跨國度的語詞，仍深刻地呈現了人性的共通本質，文化的隔閡，幾已融化。他熟悉又生動地用德語朗讀出小說中的對話，點出人性的滄桑，傳遞人之於獸皮下，被去除意志的痛苦。披掛獸皮的人，如何證明自己身為人的悲況，似也道出台灣當時的政治窘境。

文學選集中，李喬的《告密者》具體呈現了戒嚴時期下，告密拿獎金的人性縮影。鄭炯明的詩〈狗〉，藉由不願成順民，猶如那不願被馴養成不叫的狗，來反映時代的批判行動者如終夜吠叫的狗，欲喚醒沉睡中的人們。

此書在台灣解嚴三十年後出版發行，不僅對台灣在國際社會上有時代的意義，在德國文壇也同樣具有了解台灣民主化的時代意義。用文學刻劃描寫台灣近七十年幾近被國際遺忘的台灣社會，就像在國際社會上投入一盞眺望台灣的探照燈，讓台灣文學在國際上鮮活起來。

活動會場也展出德國社會學家柯士蓮的台北攝影作品，攝影中呈現的不對稱，多樣而雜亂的台北情景，讓人多了閱聽文學外的視覺迴盪。《後悲傷台北》攝影集中，在攝影作品系列前面，柯士蓮女士特別用長文來闡述台灣的歷史脈絡與政治觀察，以社會學家的冷靜之姿及反芻，細究台北的傳承與錯綜複雜。

這也讓完全不懂台灣的國際人士，可以從她攝影的視角，看到台北光鮮之外的生活，和富裕妥協的真實場景。台北巷弄的庶民生活，忠實反映台北真情。而她，在自由的廣角下，細探台北在東西文化與時間刻軸的抗爭及掙扎。

看她的攝影集，再細讀她對台北的詮釋，讓人有跨時空的錯愕。由她的視覺引領看台北，讓人有不明酸楚，也著實讓人佩服這位年輕社會學家對台北真實的詮釋。

（作者為德國台灣協會中南區總幹事，著有《借鏡德國》）