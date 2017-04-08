自由廣場》當「柯政」只剩下北門...

◎ 王英明

最近網路流傳一個由國家地理雜誌拍攝，配合世大運的舉辦，介紹台灣及台北市讓北門重現的影像檔，還出現柯Ｐ講話的鏡頭。站在愛台灣的觀點，應該是樂於轉傳這樣由知名單位所製作的YouTube影片；但看到上傳的單位叫作傑芳廣告大謙公關，個人懷疑這是北市府請廣告公司與地理頻道所做的網路行銷。

談到郝龍斌花大錢爭取到的、不被世界體育主流重視的世大運，不禁讓人想到，台灣再怎麼提高世界能見度，仍然是被視為「中國的台北」（Chinese Taipei），你怎麼宣傳，到最後還是替中國做廣告。絕多數世界國家都視台灣為中國的一部份（台灣的國民黨不也是如此嗎？），他們看台灣，就像是看香港一樣，都是中國的一部份。如果我們沒辦法被看作一個實際的主體國家，這樣的「讓世界看到台灣」，有什麼用？

這個影像檔，快速地傳遞台灣的影像，讓人覺得台灣「很先進」，但主要是講北門得以再見天日，代表台灣的重生力量。沒錯，北門地區的整理（包括車站前妨礙交通的被棄置公車專用道），確實做得很好，當時也讓人對柯Ｐ的快速、魄力，大感驚艷。但日子一久，會發現北門及附近馬路改建，竟然是柯Ｐ唯一的政績。不過，想到幾個城門都被國民黨政府破壞、新建為北方式樓宇，剛好只剩北門留下，讓柯Ｐ有發揮空間，這很像他崛起的歷程。

我覺得這YouTube影片其實可能是為柯Ｐ連任所做的廣告，而不是為台灣做廣告。柯Ｐ以白色、素人，藉由太陽花、學運，以及對國民黨傾中、亂花錢的不滿，異軍突起。事過三年，證明他只是另一個沒有明確歷史觀、缺乏人文素養、對台灣前途沒有理想的政客。當他對許多棘手大案放棄處理，對許多不公不義視若無睹的時候，被看破的講法就不脛而走。這樣的素人，不是對人民、對國家有什麼遠景，只想逞一時的榮耀感，到頭來就跟世大運一樣，熱鬧一場，啥都不會留下。

至於想知道國家地理雜誌對台灣的態度，是否那麼吹噓讚揚，只要看同是YouTube的「國家地理不想去的詭地方—台灣」，談白色恐怖就知道了。

（作者為退休醫師）