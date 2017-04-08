自由廣場》誰期待懦夫賽局？

◎ 方復權

綠營人士及大老紛紛加大力道，呼籲民進黨中央或蔡總統推出「自家人」參選二○一八台北市長選舉，理由除了柯文哲施政成績不佳，最重要的則是「柯非同路人」。曾任柯Ｐ競選總幹事的姚立明更大膽預測，若民進黨徵召賴清德出征，到時候柯就不見得能超過十萬票。因此，柯文哲目前不但是腹背受敵，也顯示二○一八台北市長連任之路困難重重。

柯市長目前在想什麼，老實說，絕對不是賽局理論中選擇合作或背叛兩種策略所形成的「囚犯的兩難」（Prisoner’s Dilemma），而是「懦夫賽局」（game of chicken）。

「懦夫賽局」大意是指兩輛車相向而行的比賽當中，在即將迎面撞擊之際，先轉向者將輸了比賽，因此被稱為懦夫。而最差的情況是沒有人願意退讓，造成雙方車毀人亡。另外的情況則是一方選擇當懦夫，可保住自己的性命，但對方可能將予取予求。最大的勝利者，就是自始至終都毫不畏懼的非理性參賽者，讓其他參賽者知道，要不就與他同歸於盡，要不就當個懦夫。

但是，柯Ｐ心裡很清楚，這兩年來在台北市做了些什麼豐功偉業，否則姚立明不會跳出來預測連十萬票都拿不到。因此，他既不願意當懦夫，其實也最希望民進黨別再禮讓，形成與國民黨候選人三足鼎立。這麼一來，國民黨應該會因綠營分裂而勝出，順勢掩蓋與國民黨單獨對決而產生可能的「慘輸」。也就是說，柯與民進黨兩造形成懦夫賽局裡的雙輸。所以，民進黨目前的考量應該是，如何讓台北市超過半數的選民在二○一八年投下信任票，好好治理台北市，而不是讓政客在那裡搖擺、尸位素餐、胡作非為。

（作者從事國際貿易）