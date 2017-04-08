自由廣場》川習會這一天

◎ 廖林麗玲

川習會這一天，四月七號，正是台灣的「言論自由日」，這天是民主先進鄭南榕一九八九年自焚之日。美國總統川普和中國國家主席習近平的首次會面，據報導，可能觸及的議題包括雙方貿易、北韓、人權和台灣。在台灣言論自由日登場的川習會，於台美中三角關係中，更是彰顯台灣和美國同樣都是重視自由、民主、人權價值的國家，而不只是購買美國武器的大客戶。從這個角度來看，誰才是盟友很清楚。台灣不應被拿來當作籌碼，和美中經貿議題綁在一起，美中兩國都應正視台灣的主流民意。

川習會這一天，四月七號，也是台灣一再叩關的聯合國世界衛生組織（ＷＨＯ）一九四八年正式成立之日。台灣長年受中國打壓，醫療公衛水準高，卻難成為世衛正式會員。眼看今年五月的世衛大會即將來到，台灣又再度陷入是否接到邀請函的窘境。川普上台後，如最新一期美國利益雜誌的封面主題：川普年代的戰略選項。川普上台，是風險也是機會。台灣參與國際組織，是否能有更多的想像空間，比如除了加入ＷＨＯ，還有其他國際組織能否包裹一起跟美國交涉？是否能有更多折衝餘地？還是我們被打壓太久，已習於怯懦與自我設限？

川習會兩人有各自的壓力，台灣要避免的是「人為刀俎，我為魚肉」。台灣未來是在台灣人手中，不在川習兩人的握拳之中。（作者為台灣聯合國協進會副理事長）