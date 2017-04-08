自由廣場》白色力量 綠色執政

◎ 王國論

柯Ｐ在泰國講錯話，惟檢視其上任以來，這並非鮮事，於是有人從他是否適合拚連任的角度來質疑，這恐非正解。

尤其一些有心市長寶座者，更是見縫插針，我們僅認為柯Ｐ是冀望連任，僅因執政不力即轉向深藍是不妥，但首都市長之選戰，仍恐須他擔大任。

為何？因為這病態的社會，需要這另類之醫生，尤其亞斯伯格症者之醫生來操刀。白色力量與太陽花學運是同時發生的，均是對現實體制不滿的怒吼。

而由民進黨執政已一年來對應觀察，任用老藍男被吐得滿臉唾沫不說，目前擺在攤位上的那些貨色，已讓「綠色執政，品質保證」招牌砸了滿地。

改革不能溫文儒雅，革命豈能不流血！更何況連屁都不敢放一聲，是否「去蔣化」的言論自是須被公評，但屁畢竟放了，不是憋住。

台南市賴市長衝撞市議會的動作，當時不亦同樣引來正反兩評？於今回頭檢視，民進黨公職者，又有幾人能望其項背！換了位置即換了腦袋的比比皆是。

而事實上，柯Ｐ上任後，除弊端、拆違建、擦前任市長的屁股、還債等，要說其執政無能，恐亦太過，尤其一人團隊如何帶動舊官僚？問題恐怕在此，市府的所謂「團隊」，與林揆任用老藍男，哪有差別！（作者為律師）