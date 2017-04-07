自由廣場》台語播報別再將錯就錯

◎ 李秀娟

公車上服務項目之一的站名播報，目前大部份至少有北京語音、台語發音兩種是起碼，有的加上客語，還有英語發音更國際化。只是，其中台語發音有太多的錯誤，身為台灣人、處在台灣，卻在自家發生自身語音不正確地在公眾領域內出醜，不流淚嗎？

雖然筆者並未全部路線的公車都搭過，但已經可以發現許多讓人汗顏的站名錯誤播報情形了。我曾經提醒幾家公車公司，但都不理會。最近有一點點高興，終於在大都會客運285、865、606線經過的新生北路上「稻江護校」改過來了；但東南客運612線上仍然是「道江護校」（台語）地照報。不止這一站，「劍潭捷運站」沒報錯，可是隔一站的「劍潭」，竟然變成「劍彈」了，真是不可思議。再北進到「士林官邸」，她會告訴你「士林關底」，只有搖頭。

造成站名台語發音這麼嚴重錯誤發生的原因，應該是公車經營者不重視這一環，讓製作者隨便叫一個稍微會台語發音的人員來錄製，根本不想此人對台語的修學程度是否夠負這重責，然後也不去校對就草草交代了事。

我們可以發現，許多錯誤都發生在有、大、中、小、上、下、山水及數字等站名上。這些字眼含在地名（站名）時，應該要依其特定的、固有的讀法發音。但都被以一般性用語發音，就是不對。有些更是離譜，好像是有邊讀邊，無邊讀上下，或隨便把北京語的發音轉換成類似字音來播報。如「磺溪」發成台語音「黃溪」、「台北學苑」台語發音變「台北學院」，說不完的。

希望由政府帶頭，請全台灣的公車（包括台鐵、高鐵、捷運等）上的站名播報台語發音部份，慎重地做一次總檢，請專家把我們美麗的台語─曾是漢唐盛世時的官話─正音導正，延續給下一代。

（作者為家庭主婦）