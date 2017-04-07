自由廣場》一人養一人 不堪回首話當年

◎ 林瑤棋

台灣由於人口老化及少子化，今年二月份老化指數已破百，也就是老人人口與兒童人口相等。據政府統計，目前台灣老人及兒童人口各為十三．七％，換言之，七十二．六％的生產人口須要扶養二十七．四％的非生產人口，也就是二．七人扶養一人，所以不管是政府或一般百姓都哇哇叫，媒體更常把這個人口危機大肆報導，使一些腦筋敏感的人大喊國家前途堪憂。

其實，以我們八十多歲這一代的台灣人看來，一點也不緊張，我們這個年代的人，曾經有過一人扶養一人的年代，我們還是苦過來了。

民國三十八年，老蔣帶來兩百萬軍民逃難到台灣，當年台灣人口七百萬人，扣掉兩百五十萬兒童及老人，生產人口僅有四百五十萬人。這四百五十萬人要扶養兩百萬難民及兩百五十萬非生產人口，也就是一人要扶養一人。

這兩百萬難民也沒帶稻田來，當然要吃台灣米。雖然這些難民常強調，老Ｋ政府帶來兩百萬兩黃金，可是據中央財政機關記載，這些黃金用在買武器、官餉、設備等，不到兩年就用光了，用光當然就吃定台灣人了。再說，如果不是買武器，兩百萬兩黃金分給兩百萬難民，一人僅分到一兩黃金，一兩黃金可以吃多久，小學生也能算得出來。

當年，老Ｋ政府害怕兩百萬難民餓死，他們的施政就是壓制米價，壓制米價方法有下列︰（一）打壓壟斷米價的人（地主），實施耕者有其田，把地主全消滅。（二）佃農分得田地後，分十年把田價以繳稻穀交給政府。（三）肥料不得自由買賣，農民必須以稻穀向政府高價兌換肥料。（四）稻穀價格由政府設定。

政府用這些政策壓制米價，使米價無法跟上物價指數。據台灣早期的記載，一個師父工（技術者）日薪是一斗米，按此換算，今天的米一斗應該是兩千多元，但今天市面上米價一斗只有兩百多元，可見台灣農民有多慘。

其實在各行各業中，以農民最可憐，目前台灣純農民大概不到兩成，大多數農民必須靠家人在外面上班，才能過日子。（作者為醫師）