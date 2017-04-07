自由廣場》2018首都選戰大棋盤

◎ 李道真

筆者認為柯文哲是政治投機者，他口口聲聲說是二二八受難者家屬，其實他祖父根本沒被槍斃。他在連勝文槍擊事件中不請自來，拚老命為國民黨說項，以自稱深綠的身分，保證槍擊的真實性，大家應該記憶猶新。

柯的一些行為一樣極有爭議，例如將英國議員贈送的手錶，稱為破銅爛鐵。另外，不會開刀的柯，卻常自稱「外科醫師」，這點著實讓我們這些真牌外科醫師扼腕。

在施政方面，他上任後大張旗鼓要辦的「五大弊案」，最後變成蔡明忠和郭台銘的表揚大會；大巨蛋案更是歹戲拖棚，除了世大運沒了主場館，還落得動用主秘向趙藤雄求和。

柯的魅力普普，上次的北市長選舉，可能台北人對政客的偽善感到厭惡，轉而支持無厘頭的柯文哲。其實，如果當年國民黨不是推連勝文，且民進黨又不禮讓，柯不一定當選。

最重要的是，柯文哲最近大力反對「去蔣化」及主張「兩岸一家親」，這與民進黨一貫主張「轉型正義」和「南向政策」，根本背道而馳。

綜合以上，民進黨還需要禮讓這樣一個搖擺不定、能力和人格廣被質疑的政客嗎？他會是第二個沈富雄嗎？

蔡英文禮讓柯文哲的原因，可能是防止國民黨在台北市復辟，但如此一來，勝選的不是柯、就是國民黨候選人。兩者皆非認同泛綠主流意識，民進黨可稱未選先敗，不但辜負選民期待，且糟蹋熱身許久的自家人姚文智。

一定要提醒的是，民進黨與柯的唯一機會是國民黨推錯人參選。一旦國民黨推出適當人選，在藍大於綠的天龍國，民進黨與柯皆無勝算。奉勸民進黨，不要被柯文哲操弄，參選北市吧。即使機會不大，但至少死得壯烈。（作者為成大醫院腦神經外科特聘教授）

◎ 吳易翰

日前，民進黨選對會對外表示，攸關二○一八台北市的布局，有可能朝向徵召的方向進行。

從二○一四台北市長選舉迄今，民進黨內部都持續有人「表態參選」。加上最近諸多「讓出北市，輸了台灣」的聲音持續不斷，就是希望明年的市長選舉，民進黨能夠「棄柯從綠」，勇敢推出自家人選。

先不論這些「建設性意見」，是否有其背後的政治因素，還是單純只因「白色神話破滅」，而就以當今的政治氛圍，加上近年來，台北市的藍綠基本盤似乎未有顯著的「民意板塊流動」，且「民柯相爭，老Ｋ得利」這個簡單的政治邏輯，大家也理應明白。

倘若，只是怕柯文哲爾後連任後「順勢坐大」，會危害到民進黨的繼續執政，就要冒著「兩敗俱傷」的可能性，那恐得不償失。在此，筆者認為，（一）當柯文哲有機會成為總統候選人時，也代表著人民或許認同「白色力量」在台灣的存在價值。（二）若民進黨的政績是得到多數人民支持，將來大選，自然不會受到「柯文哲現象」的威脅。（三）就目前民進黨可能的「元首儲備人選」而言，在未來也是相當有競爭力的。

二○一八的台北市之戰，絕對是國民黨的「回春之機」，更是藍營的「氣勢之戰」。除非柯團隊仍無法向台北市民證明「白色執政」存在的意義，不然，民進黨不要誤判情勢，否則，當台北市染藍之際，也就是民進黨臉綠之時了！（作者為台北市民）

◎ 高泉益

柯文哲市長的民調為什麼會遽降，我個人以為，他在節省財務支出上，往往向基層開刀，可能也是一個重大原因。比如想要提高公車票價，許多原本免費的公共設施，都以使用者付費為由，開始收費。

柯市長常這個省、那個省，撙節經費固然是好事，但最後看到的，都是省下幾百萬元，這與龐大的市政預算相比，只是杯水車薪，起不了大作用，反而給人小鼻子小眼睛之感。這與一開始窮追五大弊案，市民對他的期待有懸殊落差。

照顧基層市民是市政府存在的價值，在台灣所得分配極端惡化之下，基層市民是最弱勢的族群，有關的公共設施不但不應漲價，還應下降或免費才是市府應努力的方向。在五大弊案中，動輒造成市府數百億損失，市府該省的是這種無謂的浪費才對。只要施政提高效率，認真去找大戶收取應有的市政利益，這些數以百億、千億計的財源，才是挹注市政經費的正途。

（作者為台北市民）