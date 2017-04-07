自由廣場》國民兩黨各有難念的經

◎ 陳茂雄

世台會年會於智利時間四月四日閉幕，部份海外台灣人對新政府感到不滿，然而，絕大部份世台會成員對民進黨相當關心，想要了解新政府的民調為何拉不上來，以及中國國民黨是否會在二○二○年的大選班師回朝？

新府的民調所以拉不上來，第一個因素是形成政策的機構轉型，台灣雖然不是內閣制，但政策的形成常任文官還是佔很重要的角色。然而，新政府上台後，生態有些改變，公務人員對民進黨本來就不太友善，新政府上台後又推動年金改革，造成不少常任文官希望民進黨下野，他們的

工作態度由主動變成被動，執政團隊又是新成立，像新機器螺絲還未上緊就運轉，樣樣不順。

改革是民進黨的政見，不能不推動，然而，受到既得利益者抵制是必然的。照理說，執政黨應該將它交給權責單位速戰速決，只是新政府迷信溝通，期待對方讓步，不知道只要牽涉到利益及意識形態的議題，越溝通衝突越大，造成既得利益者反撲，在網路上造謠，使民進黨受到重創。

在野黨當然希望執政，其中一個手段就是在立法單位提出一些爭議性的議題，使執政黨受創。民進黨已經執政，竟然自己提出一些爭議性的議題重創新政府，從立法院的運作來看，民進黨比中國國民黨還像在野黨，這也難怪，綠營政治人物一向就喜歡自我表現，不考慮團隊，人人一把號，各吹各的調。

馬英九掀起內鬥，最後還形成族群對立，使中國國民黨崩盤，民進黨因此完全執政；然而，綠營內部還是有人堅決反蔡英文，當她氣盛時，這一股勢力就沉隱，氣衰時則竄出，帶給新政府困擾。

依綠營的政治生態，二○二○年應該會再度下野，幸好目前中國國民黨內部，外來中國勢力與地方派系還不能和解，下一屆總統大選時，就算已經和解，也來不及營造總統大選的氣勢，班師回朝的機會很低。至於立委選舉，只要民進黨的民調拉不上來，中國國民黨地方派系的樁腳就能發揮功效，況且立委選戰屬不公平選舉，票票不等值，中國國民黨奪回立院主導權並非不可能。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）