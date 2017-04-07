自由廣場》年金改革 要對話不要對撞

◎ 朱峻廷

年金改革自去年啟動後便爭議不斷，然而，近日新北市議員林國春的「該殺說」與行政院發言人辦公室主任林育卉的「清明說」，為原本就混亂的改革更添話題。

兩位公職人員的發言，看似個人的失控暴走，卻也反映支持改革與反對改革的群眾，隨著時間的進行，逐漸向極端靠攏，理性對話也隨著雙方的情緒高漲，而漸漸變得不可能。在年金改革中，雙方陣營都把自己當成受害者，透過訴諸情緒的互相指責來鞏固己方的正當性；而指責進一步加深對立陣營的受害心情，雙方裂痕便越來越大，逐漸向極端靠攏，讓協商對話變得不可能。激進的行動會嚇跑溫和的群眾，讓原本應該要凝聚社會共識的年改會議，變成刻薄言論的角力場。對雙方陣營的領袖來說，極端的言論有助於團結群眾，同時也讓自己的發言更有份量；懸而未決的政策，造就了群眾對於未知未來的焦慮，也讓有心人可以見縫插針，透過不實的抹黑與謠言來謀求個人在運動中或政治上的位置。

做為掌握權力的執政者，目前最重要的任務不是去回應抹黑或攻擊，因為在對抗的氣氛下，這些都是必然的產物；反而應該去說明改革對於每一位國民的意義，改革會如何影響不同族群的生活，而不是站在政府本位，反覆述說著財政的困境，這樣的論述策略只會更加顯示政府的無能，無法真正獲得多數群眾的諒解。政府應該要盡力找出不同族群的公約數，也許是國家的發展，也許是世代的互助，找到多數群眾共享的價值，才有機會真正凝聚改革的力量，而不是也把自己當成受害者，要特定族群扛下財政困窘、世代不正義的十字架。

撕裂的社會是無法對話的，懷疑與猜忌讓真誠的討論變得不可能。無論是運動領袖或政治人物，都應該要帶頭理解對方陣營的焦慮與恐懼，用同理的態度參與改革，才能為理性對話創造互信基礎，才有機會凝聚共同體意識，修補社會因改革造成的裂痕，唯有如此，才能讓改革成為台灣進步的契機，而非分裂的危機。年金改革不應該是族群間的鬥爭與清算，反而是不同族群互相理解、互相包容的良機。（作者為高雄醫學大學醫學系學生）