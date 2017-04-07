社論》蔣介石還要陰魂不散嗎？

在台灣民主化過程，適當評價蔣介石，是轉型正義的必要一環。圖為有二百多座蔣介石銅像的慈湖雕塑紀念公園。（記者李容萍攝）

又是蔣介石忌日，又見其徒子徒孫演出「永懷領袖」戲碼。行之有年的「謁陵」、追思、座談等例行公事照常上演，今年因適逢中國國民黨主席改選期間，競爭者眾，各方人馬還加碼演出「黨內互打」的唇槍舌劍。由於其黨員、卸任總統馬英九曾指「蔣介石在二二八事件是有責任的」，引發黨中央高幹不滿，出言暗諷，還頒行「標準答案」︰「蔣介石不是二二八事件的殺人兇手，是保衛台灣的第一戰士。」

該黨中央這一「標準答案」，既非事實，也不合常識，在台灣各界剛紀念二二八事件七十週年之後有此言論，凸顯這個百年老店在失去政權與國會多數之後，繼續選擇與台灣人民及土地站在對立面，執意走向窮途末路。

蔣介石的歷史定位，姑不論他在中國殺人無數，與史達林、毛澤東、希特勒在國際間曾並列二十世紀全球四大殺人魔王，即使在台灣，他也嚴重殘害人民生命財產。從二二八事件、白色恐怖到長年戒嚴統治，台灣人民遭其毒手者不計其數；屠夫、獨裁者、殺人兇手…等稱號，加在他頭上都只是剛好而已。

以二二八事件來說，從已知的官方檔案中，當年派兵前來鎮壓台灣人民全面改革要求，消滅本土菁英，濫殺無辜，且幹下集體屠殺惡行的，就是蔣介石。誠然，人不是蔣介石自己親手殺的，而是經由他所任命、掌握當時台灣軍政大權的陳儀；但蔣介石同意陳儀大軍壓境函電要求，命令陳儀「權宜處置」，包庇陳儀、彭孟緝等軍頭屠殺暴行，指其為二二八屠殺元凶，是以事實為根據的公平論斷。

再說保衛台灣。蔣介石在戰後奉盟軍最高統帥麥克阿瑟命令，接受台灣的日本軍政當局投降，但後來受降變佔領，且納台灣入中國版圖，一如其接收變劫收，完全無視台灣人民意願，也阻斷了台灣戰後經由居民自決建立自己國家的自由選擇與機會，未如周邊各國先後自決獨立。更糟的，蔣介石把國共內戰的動盪及禍害引進台灣，導致惡性通貨膨脹等經濟、社會、政治亂局，若非韓戰爆發，美國基於反共轉而支持蔣介石，軍事協防加上經濟援助，台灣才轉危為安。然而，蔣介石以專制手法及大中國意識統治台灣，以反攻大陸自欺欺人，以致台灣至今仍非正常國家，中國威脅長期籠罩。就此而言，蔣介石不是台灣的保衛者，而是禍害台灣的罪人。

正因如此，在台灣民主化過程，適當評價蔣介石，是轉型正義的必要一環。威權時代神化獨裁者的愚行不能持續，個人崇拜的殘餘必須掃除。在蔣介石忌日前後，有心有識的公民找出當年「蔣公崩殂」的場景，長達一個月期間，軍公教綴配喪章，停止娛樂活動，媒體彩色變黑白，全民教唱「蔣公紀念歌」。其間，「瞻仰遺容」演成表忠效忠場面，移靈出殯過程集體下跪，舉國如喪考妣，「血淚交織一片」；就在四十二年前的台灣，對統治者的造神愚行有如今日北韓。

從而，百年老店繼續每年演出「永懷領袖」，也許是其黨中央的選擇，但連「蔣介石在二二八事件是有責任的」這麼輕描淡寫都不能見容，黨內當權派抗拒歷史真相和追求正義的心態，只會讓它更自絕於台灣人民。事實上，為蔣介石強辯並非單例，上月它宣稱黨產中取自日本人留下資產，是彌補抗日戰爭損失；黨中央突發現持有三百八十五億元中華民國黃金債權，都是這種心態的外顯。在中國，官方宣稱共產黨領導抗日戰爭，是中國全民抗戰的中流砥柱。顯然，台海兩岸打著中國旗號的這兩個政黨，扭曲歷史、強推史觀為自己塗脂抹粉，還真是有志一同。

台灣其實沒有「去蔣化」的問題，為蔣介石適當歷史定位才是當為之事。台北市長柯文哲稱「去蔣化」無助社會和諧，形同「我看你不順眼就把你幹掉」，這是嚴重失言。蔣介石當年「幹掉」多少台灣人民，受害者不分族群，在歷史已留下惡名；如今只是要把他從個人崇拜的人造神壇請下來，接受公平論斷，進而採行應有作為。惡名已因走過的痕跡而遺留下來，去也去不掉，「去蔣化」當然是假議題。