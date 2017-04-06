自由廣場》日本郵差長照服務現況

◎ 沈政男

長照近年成為台灣社會棘手議題，交通部提出讓郵差關懷長者的構想，其實是模仿日本。郵差本業乃送信，為何要插足長照？一來人口老化以後，長照人力短缺，再者因為電子郵務的盛行，傳統郵務日漸式微，郵局必須另尋副業。

日本郵政總局從二○一三年起，開辦「高齡守護服務」，由郵差到家中探訪獨居老人家，了解他們的生活狀況、健康情形，再向家屬報告，讓家屬可以安心。日本獨居老人家「孤獨死」，也就是死了沒人知曉的事件越來越多，因此光是有人定期前往探視，便可帶來不少幫助。這項服務一小時收費約台幣六百元，是平信郵資的廿五倍。全日本目前有上千家郵局加入服務，但使用人數還十分有限。

中華郵政去年的郵務事業虧損四億元，顯然光靠送信已無法讓郵局賺錢，而且這樣的經營危機只會越來越迫切，這是郵局櫃台必須代售各類商品，以貼補收入的原因。同理，跨足長照也不失為值得開發的另一種郵局副業。

郵差不懂長照，怎麼照顧老人家？此舉並非要郵差擔任全職照服員，而是利用送信之便，順道關懷老人家，只要接受簡單訓練便能勝任。事實上老早有郵差主動關懷偏鄉獨居長者，若能在此基礎建立服務網絡，對長照人力不無小補。有一天台灣會像日本一樣，大街小巷都是需照顧的老人家，長照重擔需要所有人一起承擔。

（作者為醫師，台中市民）