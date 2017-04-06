自由廣場》雞婆與臥底

◎ 彭明敏

「某甲」是執政黨高層決策人；「雞婆」就是雞婆，愛管閒事。

二○一四年九合一選舉，民進黨大勝，國內外媒體一致認為選民多數反對馬政府的過度傾中。同年十二月，某甲（在美國華府向記者聲明）：「這一選舉是地方選舉，不能視為選民對於兩岸政策的公投，不能視為中國的失敗。」

雞婆聽了愣住了。

二○一六年一月十六日，台灣總統和立法委員合併選舉，民進黨再度大勝，國內外媒體莫不認為是「台灣主體性的勝利」。三日後，某甲（在美國華府向記者聲明）：「這次選舉非統獨公投，不能認為是中國的失敗。」

雞婆（忍不住了）：「這次選舉確非統獨公投，但至少是對於馬政府的中國政策的公投。現行公投法竟然是使公投不可能的公投法，總統大選應等於統獨民意。某甲在華府一再發言，比中國政府發言人更『中國』。蔡英文競選時，令人相信要修改馬的過度傾中政策，而要建立台灣人民的主體性，因而得到絕對多數選民的支持，現在其最高發言人竟在華府以『天下皆醉，唯吾獨醒』的口氣，做與國內外媒體和絕對多數台灣人民相反的解釋，一再強調中國沒有失敗。不可思議！」

某甲（自嘆）：「唉，我的苦心何人知。我才是真正愛護台灣的。幾次選舉都證明中國對台政策的失敗，但不能使習近平太難堪，所以我一再聲明中國沒有失敗，安撫他們，否則萬一習近平倒台，軍人等鷹派掌權，台灣危險矣。」

雞婆（自嘆）：「唉，我的憂心何人知。為了習近平不倒台，頻頻媚中退讓步，踏入他的陷阱，一旦清醒，太遲了。難道政府與他們有默契，要全民守護習的飯碗（兼臥底？）台灣危險矣。」（作者為前總統府資政）