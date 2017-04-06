自由廣場》〈青年論政〉李凈瑜與記者

◎ 冼翰宇

國內ＮＧＯ（非政府組織）工作者李明哲先生，自三月十九日從澳門入境廣東珠海後一直失聯。廿九日，中國國台辦發言人馬曉光在記者會上表示「李明哲因『涉嫌從事危害國家安全活動』正接受有關部門調查」──相當於承認中國當局限制了李明哲的人身自由──至今，已經超過了半個月，這段期間凸顯了許多荒謬而又教人難過的現象。

李明哲妻子李凈瑜，最近在國內人權團體陪同下召開記者會，宣布她將於本月十日下午搭機隻身前往中國北京，探詢丈夫的下落。李凈瑜說她目前最不需要的就是慰藉，畢竟從事件爆發至今，各種關心、建議、安慰如雪片般紛沓而來。

在國內為夫奔走的李凈瑜，長期研究白色恐怖的她，可能沒料到廿一世紀的今天，居然還得承受白色恐怖的高壓。然而，她在記者會上表現出的勇敢，令人無不為之動容。

同樣的這場記者會，反觀在場許多記者的發問，卻冷血得教人心寒。有些記者提問「李明哲以前做過什麼」、「有哪些禁書曾被查禁」、「是否主張台獨」，甚至詢問李凈瑜是否擔心此次前往中國也將被拘留等毫無同理心的假設性問題。這些提問，可以看出記者們急於歸納出李明哲究竟是踩到了哪一條中國執法的紅線，導致遭到中國拘留。可是，如果這些記者有稍微做點功課，應該知道在中國，許多事情是沒有「標準」這回事的！況且，整起事件最大的重點，不應該是「中國拘留『前』民進黨黨工李明哲的原因」，而是「為何中國認為一個現職ＮＧＯ人權工作者會影響中國的國家安全」，並悍然將之拘捕。

整起事件中另一個荒唐之處，則在於陸委會和海基會。除了「證實」李明哲的失聯，其他包括轉交高血壓藥品等基於人道的幫助，都使不上力，也無法給出任何的具體解決方案。

兩岸間簽署的多項協議，其中論及「人身安全」的部分，一向不被中國政府重視。一而再、再而三的悲劇，也逐漸讓人看清特定人士引以為傲的所謂「兩岸司法互助」，每每到了緊要關頭，才知只是形同虛設。

最後，向勇敢的李凈瑜女士致敬！追求正義、真相的路上，妳不孤單！（作者就讀東吳大學政治學系）