自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議

◎ 江廷振

自從李明哲於三月十九日失蹤以來，陸委會除了發表新聞稿要求中國政府依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議通報我方並應提出限制人身自由的具體說明、告知家屬行蹤之外，海基會連高血壓藥物都不知道要送到哪裡去，政府部門並沒有更有效作為救援自己的公民，逼得李明哲的妻子要自己前往險惡的北京救援，而且聲明放棄聘請律師，形同飛蛾撲火，政府也只能「表達高度遺憾」。我呼籲政府私下及民間應立即協助聘請律師，以中華人民共和國政府信息公開條例探詢李明哲下落及受人身自由限制之因，同時也請所有朋友一起以中共相關領導人涉犯危害人類罪為由狀告國際刑事法院及世界各地法院救援李明哲。

首先，依據中國刑事訴訟法第83條的規定，一旦「涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪」，公安機關無須通知被拘留人的家屬。處境更艱難的是，這種「國安拘留」並無期間上限的限制，憑公安機關自行認定何時放人；再加上該國欠缺提審制度，被拘留人或第三人根本無從見到法官並要求釋放；甚至針對公安機關拘留僅有的控制監督者人民法院、人民檢察院，也因為國安拘留之故根本無從介入。因此之故，被國安拘留者的人身自由完全操縱在公安機關的手中，處於法律不能觸及的境界之中。

直接的外交途徑顯然難以成效，第一是大小國外交槓桿差距懸殊，難以超越大國內政，第二是臺灣是法律主治以及人權立國國家，手中並沒有籌碼，以不久前馬來西亞與朝鮮有關金正男屍體的交涉為例，臺灣不可能學朝鮮直接把馬來西亞人扣押禁止出境，對於中國嫌犯也必須依正當合於人權標準的臺灣法律偵查審判執行。

拒絕透露下落構成強迫失蹤

中國這種拘留人並拒絕透露下落的行為，就是所謂的「強迫失蹤」。強迫失蹤在中國是系統性的作為，最常用來對付維權律師、維權人士及家屬。維權網網站最新一期統計目前就有199人遭強迫失蹤，李明哲也名列其中。維權網更記載了許多被綁架、被旅遊、遭忽悠，乃至於遭暴力對待、刑求的紀錄，讀來令人怵目驚心。這些遭強迫失蹤者遭釋放後對外一律沉默，例如艾未未，逃離中國領土後才有餘力揭露到底發生了什麼事，銅鑼灣書店事件屬之，遭威脅甚至酷刑對待的情況可想而知。

沒有任何理由可以正當化強迫失蹤

《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》第二條指明「『強迫失蹤』指由國家代理人，或得到國家授權、支持或默許的個人或組織，實施逮捕、羈押、綁架，或以任何其他形式剝奪自由的行為，並拒絕承認剝奪自由之實情，隱瞞失蹤者的命運或下落，致使失蹤者不能得到法律的保護。」而第一條也規定「任何人不應遭到強迫失蹤。」而「任何情況，不論是處於戰爭狀態或受到戰爭威脅、國內政治動亂，還是任何其他公共緊急狀態，均不得用來作為強迫失蹤的辯護理由。」《國際刑事法院羅馬規約》更是於第七條將強迫失蹤定為危害人類罪的行為態樣之一，納入其管轄。

(https://zh.wikipedia.org/wiki/国际刑事法院罗马规约)

以資訊公開、求償及狀告各國方式救援李明哲

關於要求中方揭露李明哲下落一點，或可應用中華人民共和國政府信息公開條例請求該國公安部說明。在土耳其和烏克蘭都曾經有人被強迫失蹤且當局未能提出充分正確的資訊及說明因而涉及是否侵犯人身自由的案例，歐洲人權法院皆認為，政府當局如果拒絕承認拘留，構成人身自由的重大違反，如果針對失蹤欠缺有效的調查手段即違反保障人身自由的程序義務，政府對於家屬的應對態度如果是漠然相應不理又拒絕說明下落或提供調查資料，又可構成相當於酷刑或不人道待遇的貶抑處遇，家屬可以求償。即便這套法律制度或許是假，各界應竭盡全力以上述法律途徑嘗試拯救，與中國維權人士與維權律師站在同一陣線衝撞體制，即便失敗也能揭露不公不義的中國司法現狀。

同時，既然國際刑事法院（ICC）及其他各國法院對於強迫失蹤的危害人類罪有管轄，臺灣就應該利用，不論最後該院是否得以行使管轄權。中國雖然一直因為其本身背景因素（諸如疆獨、藏獨、法輪功、臺海戰爭國際化、ICC獨立檢察官權力）而未簽署羅馬規約，又因為中國為聯合國安理會成員，ICC因而難以對非締約國的中國行使其管轄權，但是多年來法輪功一直鍥而不捨地對包含ICC在內的世界各地法院發起「全球起訴江澤民」運動，即便至今ICC並無動作，但是在其他國家法院則已有成效，西班牙就曾以普世管轄權對江澤民就其強摘法輪功成員器官以及滅藏族發佈通緝令，宣示效果更是重要。美國先前也曾有以聯邦境外刑求法（The US federal extraterritorial torture statute, 18 USC § 2340A）起訴犯罪事實發生在美國境外的Chuckie Taylor（賴比瑞亞前總統之子）的例子，被告即便不是美國公民，只要現在身處美國，該法都賦予管轄權。習近平近日將赴美參加川習會，正是應當利用的機會。

與此相關的是，羅馬規約是難得中美兩強均未參與的條約，ICC設有獨立行使職權的檢察官，不受締約國或聯合國限制，又ICC的運作中也有非締約國參與的空間，一國可以透過特別同意使ICC取得管轄權，並有配合調查、起訴、審判等義務，對於外交空間受制於國際現實政治的臺灣而言，實為一個理想去處，說不定更能夠透過特別同意，使ICC可以箝制中國各種違反羅馬規約的行為，保障國人權利，相關政府機關應儘速研議。（作者為國立台灣大學法律學系研究生）