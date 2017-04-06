自由廣場》蔡主席，妳還要禮讓柯市長嗎？

◎ 吳澧培

近日，就二○一八年台北市長選舉的議題，有關民進黨是否徵召人選，或以黨內民調來決定參選人，或循二○一四年模式，以黨內民調勝出者與柯Ｐ對比，或乾脆禮讓柯Ｐ，各種說法紛紛出籠。本人認為，這次民進黨萬萬不可再禮讓柯文哲了！

二○一四年柯Ｐ的名望很高，而且大多數人認為他與一般綠色選民的理念一致，換句話說是「自己人」，所以民進黨在民調不如柯文哲的情況下，禮讓給他，在當時民進黨以「打敗國民黨」為優先考量下，禮讓柯是可以理解，而且是正確的做法。

兩年來，柯市長的表現，令人非常失望，不但其施政乏善可陳，而且屢屢做出令人瞠目結舌的事來：到上海去，說「兩岸一家親」；對於「去蔣」採取反對的態度；對於轉型正義更不表態支持，讓多數綠色小民深有被欺騙的感覺。

二○一八選舉在即，本人認為蔡主席應提早拿定主意，才能有充裕的時間做準備。從功利的觀點上來衡量，二○一四年禮讓柯文哲的條件不復存在，民進黨若自己提名，相信大部分的綠色選民都會歸隊，民進黨不一定沒有勝算。從民進黨的價值觀著眼，柯文哲既已不是「盟友」，禮讓柯與禮讓國民黨有何不同？

民進黨若提名參選，顯然必有至少三組人選角逐台北市長，有人擔心，這會讓國民黨漁翁得利，我不以為必然。回顧一九九四年陳水扁與黃大洲、趙少康三組人選競逐市長寶座，有人認為黃與趙同是藍營，才讓陳水扁勝出；但經過廿三年，藍綠板塊已非昔比，而且柯文哲已拿不到綠營的票，反而可能瓜分到國民黨淺藍的票，我不認為民進黨沒有勝算。

退一萬步說，即使因而讓日落西山的國民黨扳回一城，也不會比讓充滿變數的柯文哲連任更差。

對付「真敵人」容易，對付「假同盟」難。有柯文哲這樣的朋友，民進黨還需要敵人嗎？總而言之，可以讓人欺騙一時，不能被騙一世，懇請蔡主席慎之！戒之！

（作者現任總統府資政）