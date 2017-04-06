社論》兒童、人口，台灣的未來

今年的兒童節剛過，蔡英文總統當天在臉書上說，「支持兒童，就是支持國家的未來」，這句話非常有道理。但是根據內政部的統計，前年（一○四年）我國的總生育率，也就是該年育齡婦女平均所生育的子女數，是一‧一七五，長期以來，遠低於維持世代交替、穩定人口結構的二‧一標準；台灣甚至被美國中情局《世界概況》調查報告，指為是全世界總生育率第二低的國家，僅高於新加坡。兒童若等於國家的未來，那麼台灣的兒童不足問題已非常嚴峻。

生育率低落，將導致一系列的社會問題，有關台灣人口變遷的趨勢，應該成為全體公民的基本常識；唯有絕不漠視，我們才能一起來面對這個共同的生存課題，並且要求每一任的政府，在他們有限的任期中，必須負責任地持續推動長期因應對策，致力台灣的永續發展。

國發會的推估指出，台灣預計在一一四年，也就是八年後開始人口零成長，而後人口開始遞減，到一五○年，剩下一八三七萬餘人。一五○年這一年，出生數估計是十萬人，是前年的四成六，因高齡人口增加，因此死亡數將增加到三十三萬餘人，這是前年的二‧一倍。

在這樣的人口變動情況下，我們的學齡人口，也就是從進入小學到大學畢業，將從前年的四一一萬人，在十年後減掉近二成；其中以十八歲大學入學年齡人口降幅最大，從一○四年至一五○年會減少四成（十九‧三萬人），可謂相當驚人。

不僅如此，我們的工作年齡人口，也就是十五歲到六十四歲者，在前年已達高峰，約一七三六萬人，而後持續下降，到一五○年，只剩下一半（約九四六萬人），現在約有七成的人有勞動能力，到那時會減少到五成左右。換句話說，社會上其他一半的人不是太小，就是太老。其中，老年人口占總人口甚至將近三成九（七一五萬餘人），現在是一成二，已經讓大家備感壓力，則屆時的扶老比，怎不令人怵目驚心。

人口老化的問題，還有個數據可以更使人有感，前年，我們人口年齡中位數是三十九‧九歲，到了一五○年，會是五十六‧九歲。這樣的社會結構圖像，很容易想像，而這就是台灣的未來？如果我們再對照育齡婦女的人口，前年是六○六萬餘人，到一五○年會降到二九四萬餘人，減少將近一半（四十八‧六％），就知道我們要從少子化的困境中掙脫出來，是非常艱難的事情。

人口變遷問題，是一切治國的基礎，也是有遠見的政治家，必須不斷盤算與化解的胸中塊壘，台灣的老化時鐘較世界各國走得快速的現實，這一代人如果把下一代的幸福放在心上，就一定要想辦法把它調慢。治標的部分，包括人口減少與勞動不足必然導致財政、福利的檢討；治本則是在推動社會共識的努力下，採取具體對策，來逐步調整人口結構。

以政府與學界的人口專家理應人才濟濟的假設下，有三點仍須提醒：首先，人口變遷對於台灣已是國安問題，國安會或國發會必須定期向總統與行政院長提出對策報告，經過政府縝密評估後，向國人公告新政。最近內政部根據國籍法修正提出「歸化國籍之高級專業人才認定標準」有關辦法，就是一個正確的方向，今後應該隨時監控申請人數是否符合預期，作為進一步檢討的依據。

其次，在施政順位上，應該秉持「兒童先於老人」的原則。行政院不妨盤點政府預算與人力投注於既有措施的老幼比究竟如何，積極調整失衡，若被定義為老化政府，而非未來政府，終將影響選票。

此外，政府不僅要避免陷溺於保護主義的民粹思維牽制，更要以前瞻的眼光看待生育政策與移民政策。試舉一個小小的例子，按照移民署的統計，目前有三三六五名中國、港澳人士及無國籍者，在台逾期停留，高達五萬三千多名外勞行蹤不明，這些違法人口如何分門別類，區隔出政治目的與勞動需求者，設計出安全的鼓勵自首配套辦法，其他先進國家不乏前例，可供參考。

在老人社會，政客都會討好老人，但政治家同時更會關切兒童；支持兒童，就是支持國家的未來，這句話絕不是口號。