自由談》喂，你通靈了沒？

郭書瑤為《通靈少女》百無禁忌，在預告片中睡道具棺材。（HBO Asia提供）

最近台灣影視浪潮一波接一波，從臉書到ＰＴＴ幾乎全面洗版，儼然有了文藝復興的氣勢，二日上檔的《通靈少女》，更讓「你通靈了沒？」成為次文化族群的問候語。

去年，王小棣領軍的植劇場開始推出《荼靡》、《天黑請閉眼》和《積木之家》，不重複長壽劇路數，最多六集就讓大家看完一個故事，不再重複小清新或者偶像劇的老調，有驚悚有靈異，撩動了觀眾拿起選台器的意願。

公視同樣雄心勃勃，主動找優秀年輕導演完成了《最後的詩句》和《濁流》兩部電視電影，還直接到電影院首映，直追ＢＢＣ連接英國電影產業的氣魄；《通靈少女》則是ＨＢＯ第一部全中文製作，不也說明了台灣電視劇的潛力已被外人看見？

接地氣是這波新劇的共通特質：《通靈少女》的主角可以直通陰陽，卻也還是懷春少女；《積木之家》有嬰靈，還有巧取豪奪，強迫都更的黑心建商；就連最新國片《目擊者》亦將「東方美人茶」變成了破案關鍵……台灣人講台灣的故事，而且講得虎虎生風，不但讓看劇成為享受，更是文化驕傲了。

行銷的活化與突破更是關鍵，公視推出「+7」的服務，讓錯過首播的觀眾能在七天之內隨時隨地補看，台灣終於跟上了「點選」的視頻浪潮；至於植劇場每齣戲都搭配漫畫行銷，如今已賣出兩萬本…科技加點子，才讓春風如此動人。

登堂入室的電視，只要戲好口碑佳，不怕觀眾不開機，電影就艱難得多。國片《目擊者》在好萊塢威脅下，映演廳數有限，就算場場客滿，依舊落後《美女與野獸》與《攻殼機動隊》，排名第三。華視因為播出太多中國劇，被ＮＣＣ警告，再不改善就要罰二百萬，文化部不能制訂比例，要求電影院多映演台灣電影嗎？（藍祖蔚）